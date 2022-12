Jak możemy zwiększyć potencjał produkcyjny polskiej wołowiny i jak wzmocnić pozycję polskiej wołowiny na arenie międzynarodowej? Czy ze względu na rosnące koszty produkcji nasza konkurencyjność nie ulegnie zmniejszeniu? Na te pytania odpowiedział Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

Zdaniem Jacka Zarzeckiego, prezesa Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, możemy zwiększyć potencjał produkcyjny polskiej wołowiny oraz poprawić jej pozycję na arenie międzynarodowej poprzez trzy podstawowe kwestie – powtarzalność, jakość i edukację.

– Powinniśmy postawić na powtarzalność, jakość i edukację. Powtarzalność jest ważna, ponieważ, jak wszyscy wiemy, każda partia towaru będzie znajdzie klienta, jeżeli będzie on wiedział, że dany element wołowiny będzie za każdym razem smakował praktycznie tam samo. Musimy również postawić na jak najwyższą jakość, żeby ta wołowina krajowemu i zagranicznemu konsumentowi smakowała. Ponadto powinniśmy uczyć konsumentów na temat zalet zdrowotnych wołowiny – mówił Zarzecki dodając, że polska wołowina jest nie tylko smaczna i zdrowa, ale i pochodzi od zwierząt utrzymywanych w bardzo wysokim dobrostanie.

– Do tych trzech głównym elementów dodałbym jeszcze czwarty, tj. zdobywanie nowych rynków. Zapowiada się, że ten rok może skutkować zdobyciem dwóch dużych rynków. Chodzi o Wietnam i Filipiny. Jest szansa, że te dwa potężne rynki azjatyckie zostaną otwarte dla polskiej wołowiny. Wtedy to już tylko rola polskich producentów i przetwórców, żeby zaproponować taki towar, żebyśmy mogli go tam eksportować. Rola państwa ogranicza się tylko do otwarcia rynków, zaś rolą branży jest zadbać o to, żeby to mięso trafiło na tamte rynki – tłumaczył Zarzecki.

Nasz rozmówca zaznaczył również, że głosy mówiące, że „wołowina w Polsce się kończy” nie mają racji, gdyż spożycie wołowiny wciąż rośnie.

– Jeszcze 6-7 lat temu było to niecałe 1,2-1,3 kg, teraz to jest już ponad 4 kg wołowiny – wskazał Zarzecki. – Czas wołowiny dopiero w Polsce nastaje – dodał.

Rosnące koszty produkcji a konkurencyjność polskiej wołowiny

– Dane europejskie wskazują, że w ostatnim roku wzrost cen był najwyższy w Polsce. W skali UE polski hodowcy i producenci otrzymywali jedne z najwyższych kwot za swój produkt. To pokazuje, że już przestaliśmy konkurować ceną – podkreślił dodając, że polska wołowina nie jest już tania, więc jej pozycja na rynku nie wynika z niskich cen. – Jesteśmy tam dlatego, że klient na rynku np. Wielkiej Brytanii wybiera polską wołowinę. Jesteśmy tam ponieważ jesteśmy na tyle dobrze, że Niemcy chcą kupować naszą wołowinę, na tyle doskonali, że dzisiaj bydło z Polski trafia do uboju do Włoch, na tyle perfekcyjni, że klienci w Izraelu mówią, że polska wołowina jest wołowiną pierwszego wyboru. Jesteśmy już nawet fałszowani. Dwa lata temu Czesi sprzedawali polską wołowinę jako argentyńską, więc nie mamy się czego wstydzić. Mamy czym konkurować i mamy możliwości, żeby rozwijać tę formę produkcji zwierzęcej – mówił Zarzecki.