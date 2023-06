Na początku czerwca br. odbyło się trzecie stacjonarne spotkanie Komitetu Sterującego – Zrównoważona produkcja i przetwórstwo mleka. Głównym tematem spotkania były regulacje opakowanie, w tym projekt rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Packaging and Packaging Waste Regulatoion – PPWR), i ich wpływ na spółdzielnie i firmy mleczarskie oraz koszty produkcji, jak informuje Polska Izba Mleka.

Komitet Sterujący powstał dzięki porozumieniu o współpracy w zakresie podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwoju i promocji rolnictwa zrównoważonego Polskiej Izby Mleka, Związku Polskich Przetwórców Mleka oraz Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności.

Spotkanie otworzyła przewodnicząca Komitetu Paulina Kaczmarek (Danone) witając uczestników oraz zaproszonych gości – Annę Miazgę (Sustainable Products Lead, Accenture), Krzysztofa Ślęczkę (Managing Director, Accenture) oraz Krzysztofa Baczyńskiego (prezesa zarządu Związku Pracodawców Producentów Opakowań i Produktów w Opakowaniach Eko-Pak).

Jako pierwsza głos zabrała Anna Miazga, która mówiła o ekonomii cyrkularnej. Circular economy (ekonomia cyrkularna, gospodarka cyrkulacyjna, gospodarka o obiegu zamkniętym) jest modelem gospodarki, w którym wartość produktów i materiałów jest podtrzymywana w obiegu gospodarczym tak długo, jak to tylko możliwe. Zużycie surowców i produkcja odpadów są optymalizowane, a gdy produkt osiąga koniec swojego cyklu życia, jest wykorzystywany ponownie, do dalszego kreowania wartości, jak tłumaczy PIM.

„Coś co dla jednych będzie odpadem, dla innych może być wartościowe. Wszystko, co stworzyła natura znajduje się w takim obiegu zamkniętym. To człowiek stworzył proces liniowy, nie biorąc pod uwagę co stanie się po wykorzystaniu produktu końcowego” – stwierdziła Miazga.