Obniżanie kosztów żywienia krów nie oznacza zadawania tańszych pasz, tylko takie gospodarowanie drogimi paszami, żeby efekt produkcyjny był możliwie jak największy, jak zaznaczył Grzegorz Kędzierski, dyrektor zarządzający z firmy Pellon.

Koszty żywienia krów mlecznych w ostatnim roku wyraźnie wzrosły. Wedle niektórych szacunków wzrost ten wyniósł nawet kilkadziesiąt procent. W związku z tym hodowcy szukają sposobów na tańsze żywienie bydła. Czy można obniżyć koszty żywienia, a jednocześnie nie zaszkodzić swoim zwierzętom i ich wydajności? Na pytanie to odpowiedział Grzegorz Kędzierski, dyrektor zarządzający, Pellon Sp. z.o.o., jeden z prelegentów konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie.

Przede wszystkim wydajność

– Zawsze możemy taniej żywić krowy, jednak najpierw powinniśmy zdefiniować co znaczy tańsze żywienie. W mojej ocenie oznacza to tańsze żywienie w przeliczeniu na jednostkę produkcji. Chodzi o to, żeby możliwie najtaniej wyprodukować np. litr mleka – mówił Kędzierski. – Oszczędzamy na kosztach żywienia, ale też chcemy żeby wzrosła nam produkcja, żeby mianownik tego dzielenia był większy, ponieważ im jest on większy, im większa jest nasza produkcja, tym koszt jednostkowy jest mniejszy – tłumaczył.

Nasz rozmówca zaznaczył, żeby nie szukać oszczędności w zadawaniu tańszych pasz, ponieważ zazwyczaj ich niższa cena wiąże się z gorszą jakością, co przekłada się na niższą wydajność, co z kolei negatywnie wpływa na koszt żywienia w przeliczeniu na jednostkę produkcji.

Sposób zadawania paszy

Ekspert zaznaczył również, że na koszt żywienia składa się nie tylko cena paszy czy też koszt jej wyprodukowania, ale również sposób podania.

– Możemy to zrobić na dwa sposoby. Po pierwsze poświęcając czas i pracując w oborze dłużej, żeby ręcznie, czy też za pomocą wozu paszowego, dostarczyć TMR dla danej grupy żywieniowej, osobiście lub dzięki zatrudnionemu pracownikowi. Możemy też wyjść trochę do przodu i „zatrudnić” do tego celu automatyczny system karmienia, który wiele operacji wykonana w sposób automatyczny, np. przygotuje TMR dedykowany dla konkretnej grupy żywieniowej oraz go do niej dostarczy na dany odcinek korytarza paszowego – mówił Kędzierski. – Koszt związany z inwestycją w system automatycznego karmienia krów rozkłada się na lata oraz jednostki produkcyjne. Pozwala oszczędzać również w zakresie innych grup kosztów, jak np. robocizna czy energia, i w ostatecznym rozrachunku okazuje się, że pozwala obniżyć koszty żywienia – dodał.

Automatyczne systemy żywienia

Jak zaznaczył nasz rozmówca, automatyczny system żywienia wiąże się oszczędnością powierzchni niezbędnej do żywienia krów. W dopiero planowanych obiektach pozwala to na obniżenie kosztów budowy, zaś w istniejących oborach odzyskaną przestrzeń można przeznaczyć na powiększenie przestrzeni bytowej krów, które za podwyższony w ten sposób dobrostan powinny odwdzięczyć się wyższą produkcją, lepszym zdrowiem i długowiecznością, jak zaznaczył Kędzierski.

– Obniżanie kosztów żywienia krów nie oznacza zadawania tańszych pasz, tylko takie gospodarowanie drogimi paszami, żeby efekt produkcyjny był możliwie jak największy – podsumował nasz rozmówca.