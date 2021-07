Jak ochronić stado przed upałami – okiem hodowcy z Opolszczyzny

Hodowcy bydła mlecznego mocno odczuli ostatnią falę upałów, której konsekwencją był m.in. spadek produkcji mleka. Oczywiście mógł on być o wiele większy, gdyby nie wdrożone przez nas działania zapobiegające, jak stwierdza Martin Ziaja, hodowca bydła mlecznego z województwa opolskiego. Podstawę łagodzenia stresu cieplnego w jego stadzie stanowią dodatki paszowe zwiększające pobranie wody, jednak pozostałe elementy są równie istotne.

Fala upałów, która niedawno przetoczyła się przez Polskę, mocno utrudniła życie hodowcom bydła. Zwierzęta doświadczyły stresu cieplnego, który wiąże się ze spadkiem spożycia paszy, ograniczeniem produkcji mleka i wieloma problemami zdrowotnymi, od kwasic począwszy na kulawiznach skończywszy.

Sposobów na ograniczanie skutków stresu cielnego jest wiele, a każdy z hodowców stosuje wybraną przez siebie ich kombinację. O działania pozwalające złagodzić skutki upałów w stadzie zapytaliśmy Martina Ziaję, hodowcę bydła mlecznego z województwa opolskiego, posiadającego 165 krów o średniej wydajności 9,5 tys. kg mleka i średniej wydajności dziennej wynoszącej 32 litry mleka sprzedanego.

– Hodowcy bydła mlecznego mocno odczuli ostatnią falę upałów. Jak wiadomo, krowy nie mają problemu z temperaturami rzędu -20 °C, jednak + 30 °C stanowi dla nich poważny problem. Przez pierwsze trzy dni ostatniej fali upałów myślałem, że panujemy nad sytuacją, jednak w 3-4 dniu nastąpiła zapaść w produkcji mleka. Spadek był niestety znaczący. W moim gospodarstwie wyniósł on ok. 6 proc. Na szczęście teraz, gdy temperatura nieco spadła, produkcja ponownie się stabilizuje. Oczywiście spadek mógł być o wiele większy, gdyby nie wdrożone przez nas działania zapobiegające – mówi hodowca.

Podstawy łagodzenia stresu cieplnego w stadzie

Jak informuje Ziaja, podstawę łagodzenia stresu cieplnego w jego stadzie stanowią dodatki paszowe regulujące metabolizm oraz zwiększające pobranie wody, jednak pozostałe elementy są równie istotne.

– Równie ważne są wentylacja obory i zraszanie zwierząt. Generalnie moje obory są otwarte przez cały rok, a latem szczególnie dbamy o jak najlepszą cyrkulację powietrza. Należy też pamiętać o prawidłowym zagęszczeniu zwierząt, ponieważ nadmierna obsada nie tylko ograniczy produkcję mleka, ale i utrudni walkę ze stresem cieplnym – zaznacza Ziaja.

Wcześniejsze przygotowania

Przygotowując stado na nadejście lata warto z wyprzedzeniem wprowadzić do dawki dodatki ułatwiające krowom przetrwanie upałów. W stadzie naszego rozmówcy wprowadzane są już na początku czerwca.

– Oczywiście zdarzają się lata, w których upały pojawiają się nagle w maju, więc na wszelki wypadek mamy zapas tego dodatku przygotowany wcześniej, jednak standardowo zaczynamy go stosować w czerwcu. Dzięki temu organizm krowy ma czas na przystosowanie się. Wiadomo, że żaden środek nie zadziała od razu, dlatego trzeba zacząć wcześniej i stosować go praktycznie przez całe lato, mniej więcej do połowy września. Przy niższych temperaturach stosujemy połowę zalecanej dawki, a gdy temperatura zaczyna rosnąć podwyższamy dawkę do 100-130 proc. – tłumaczy hodowca. – Poza tym dodatkiem nie modyfikuję specjalnie dawki w sezonie letnim. Zwiększone przez zastosowany dodatek pobranie wody prowokuje również do większego pobrania paszy, choć oczywiście nieco ono spada, mniej więcej o ok. 10 proc. – dodaje.

Jak podkreśla Ziaja, ważną zaletą wykorzystania dodatków łagodzących stres cieplny jest szybsza regeneracja krów.

– Kiedyś te spadki produkcji w moim stadzie może nie były znacznie większe, wynosiły ok 7-8 proc. zamiast 5-6 proc., jednak dłużej trwały. Teraz krowy nie potrzebują tyle czasu na regenerację i po ustaniu upałów szybko wracają do produkcji na pełnych obrotach – zaznacza.

Sortowanie, przesychanie i zagrzewanie TMR-u

W okresie letnim dość częstym zjawiskiem jest nasilone sortowanie, jednak w stadzie naszego rozmówcy nie stanowi to dużego problemu.

– Dobrze utrzymany TMR o wysokiej jakości oraz regularne podgarnianie zdają egzamin. Robiliśmy badanie z naszym doradcą żywieniowym, który wyrywkowo robił kontrole o różnych porach, raz zaraz po zadaniu paszy a innym razem nad ranem, i pasza zawsze mieściła się w normie. Nie może być tak, że na początku wszystko jest idealnie po czym zostają tylko długie cząstki. Wielkie sortowanie zaczyna się też przy stosowaniu pasz objętościowych złej jakości. Jeśli kiszonka z kukurydzy czy traw jest do niczego to sortowanie będzie bardzo intensywne, ale jeżeli mamy dobre i smaczne kiszonki o odpowiednim pH i jednorodnej strukturze to sortowanie jest znikome i nie stanowi większego problemu – wskazuje Ziaja. –Innym kłopotem sezonu letniego jest przesychanie TMR-u, ale w tym roku kiszonka, którą stosujemy, zwłaszcza z traw, jest dość wilgotna i nie mamy z tym problemu. Gdyby jednak się pojawił to jedyne co można zrobić to dodać do TMR-u wody lub wody z melasą, która poprawia smakowitość. Trzeba z tym jednak uważać, żeby TMR nie był zbyt wilgotny i się nie zagrzewał na stole paszowym. W tej kwestii dobrze mieć pod ręką dodatek zapobiegający zagrzewaniu TMR – dodaje.

Dostęp do lustra wody

W okresie upałów ważne jest prawidłowe zaopatrzenie krów w wodę. Jej pobranie bardzo wzrasta i trzeba dopilnować, żeby każda krowa miała łatwy dostęp do lustra wody, jak podkreśla hodowca.

– Moim zdaniem dla krów mlecznych nadają się tylko poidła umożliwiające krowie napicie się z lustra wody. Poidła izolowane, zabezpieczone kulą, są dobre dla młodzieży, ale krowa nie lubi szukać wody i jeśli musi tę kulę odsunąć, żeby się napić, to automatycznie spada spożycie wody, a jej pobranie powinno być naprawdę duże, więc im więcej lustra wody tym lepiej – mówi nasz rozmówca. – Trzeba pamiętać, że każde zniechęcenie krowy jest ograniczaniem produkcji. Zniechęcenie do pobrania paszy czy wody, do podejścia do stołu paszowego, każda z tych sytuacji ogranicza produkcję. Duża odległość legowiska od paszy, kolejka do poidła sprawiają, że krowa leży niedopita i niedojedzona, a wydajność spada. Dlatego też tak ważna jest m.in. prawidłowa obsada zwierząt – dodaje.

Kiedyś, gdy krowy produkowały 4-5 tys. litrów mleka, sytuacja wyglądała inaczej, ale chcąc uzyskać 10 tys. litrów trzeba liczyć się z powyższymi problemami, a redukowanie stresu cieplnego stało się bardzo ważne, jak podsumowuje hodowca.