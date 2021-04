Jak ograniczyć koszty żywienia przy tak wysokich cenach surowców białkowych?

Ceny wszystkich komponentów białkowych wzrosły, więc ograniczenie kosztów zakupu surowców białkowych jest trudną sprawą. Można jednak poszukać tańszych alternatyw. Dostępne opcje przedstawił nam dr hab. Andrzej Łozicki, prof. SGGW.

Znalezienie alternatyw, które powinny zawierać sporo białka o dobrym składzie aminokwasowym oraz niezbyt dużo substancji antyodżywczych i włókna, jest znacznie łatwiejsze w przypadku bydła, w porównaniu do monogastrycznych, ze względu na mniejszy stopień uzależnienia od zawartości włókna, jak stwierdza prof. Łozicki.

Po pierwsze rzepak

– Biorąc pod uwagę dostępność na rynku, w pierwszej kolejności nasuwają się pasze rzepakowe w postaci śruty poekstrakcyjnej i makuchu. Pasze te w porównaniu do śruty poekstrakcyjnej sojowej zawierają mniej białka o nieco gorszym składzie aminokwasowym - mniej lizyny, ale więcej metioniny. W przypadku białka pasz rzepakowych pojawia się też wątpliwość związana ze stopniem rozkładu tego białka w żwaczu. Jest to białko bardziej podatne na rozkład w żwaczu niż białko soi, która jest standardowo poddawana obróbce termicznej, co zwiększa w niej udział frakcji nierozkładanej. Jednak liczne badania wskazują, że bez obaw można w całości zastąpić białko sojowe śrutą poekstrakcyjną rzepakową, bez negatywnego wpływ na wykorzystanie dawki, pobranie paszy czy wyniki produkcyjne – mówi prof. Łozicki.

Makuch rzepakowy zawiera mniej białka (o ok. 4-5 proc.), ale więcej tłuszczu (od kilku do kilkunastu proc.), przez co jego wartość energetyczna w porównaniu do śruty poekstrakcyjnej jest wyższa. Ze względu na znaczną zawartość tłuszczu, aby nie spowodować pogorszenia strawności całej dawki, najlepiej paszę tę stosować z inną wysokobiałkową, np. śrutą poekstrakcyjną rzepakową, jak podkreśla nasz rozmówca.

Dla zwiększenia w białku pasz rzepakowych frakcji nieulegającej rozkładowi w żwaczu można poddawać je dodatkowej obróbce termicznej, np. ekstruzji, podnosi to jednak koszty tych pasz. Ich stosowanie może być uzasadnione w żywieniu krów o wysokich wydajnościach, jak dodaje prof. Łozicki.

Do 50 proc. pasz słonecznikowych

– Inną ciekawą opcją może być białko słonecznika w postaci śruty poekstrakcyjnej słonecznikowej lub makuchu słonecznikowego. Minusem tych pasz jest wysoka zawartość włókna, która zależnie od stopnia obłuszczenia nasion kształtuje się na poziomie od 20 do ponad 30 proc. W paszach słonecznikowych praktycznie nie ma substancji antyodżywczych, a czynnikiem ograniczającym ich udział w dawkach może być właśnie zawartość włókna – podkreśla ekspert.

Średnia zawartość białka w makuchu słonecznikowym kształtuje się na poziomie około 30 proc., a w śrucie poekstrakcyjnej 33-35 proc. W paszach z nasion obłuszczonych zawartość białka może dochodzić nawet 40 proc., jednak takich produktów na rynku jest mało.

– Białko słonecznika zawiera mało lizyny, natomiast bogate jest w aminokwasy siarkowe, głównie metioninę. Stopień rozkładu białka pasz słonecznikowych w żwaczu jest większy niż śruty poekstrakcyjnej sojowej czy pasz rzepakowych i wynosi średnio 70-80 proc. Przy źle zbilansowanej dawce pokarmowej, gdzie będzie niedobór łatwostrawnych węglowodanów i duży udział białka słonecznika, może być ono trochę gorzej wykorzystywane. Najczęściej zaleca się aby w dawkach dla bydła pasze słonecznikowe zastępowały od 20 do 50 proc. innych pasz wysokobiałkowych – mówi prof. Łozicki.

Pasze lniane

Źródłem białka w dawkach dla przeżuwaczy mogą być również makuch i śruta poekstrakcyjna lniana. Na rynku dostępny jest głównie makuch, który może być z powodzeniem wykorzystywany w żywieniu bydła. Makuch zawiera około 30 proc. białka ogólnego, w śrucie poekstrakcyjnej jest do 35 proc., oraz sporo tłuszczu, do kilkunastu procent, który charakteryzuje się dużym udziałem kwasów wielonienasyconych. W białku śruty poekstrakcyjnej czy makuchu lnianego duży udział stanowi frakcja nieulegająca rozkładowi w żwaczu (średnio około 40-50 proc.). Wynika to z obróbki termicznej lnu podczas tłoczenia oleju. Jest ona ważna, ponieważ w nasionach lnu występuje linamaryna, która może być na drodze enzymatycznej przekształcana w toksyczny cyjanowodór, a obróbka termiczna rozkłada inicjujący te przemiany enzym i czyni pasze bezpiecznymi, jak podkreśla nasz rozmówca.

Należy jednak pamiętać, że białko lnu ma nienajlepszy skład aminokwasowy.

– Białko lnu jest dość ubogie w lizynę i metioninę. Ich średnia zawartość jest o około 20 proc. niższa niż w białku rzepaku. Zatem, choć dużo białka nie ulega rozkładowi w żwaczu i przechodzi do jelita cienkiego, to nie dostarcza ono zbyt dużo aminokwasów egzogennych, jak lizyna czy metionina. Dlatego w dawkach dla bydła pasze z lnu nie powinny stanowić jedynego źródła białka, szczególnie dla krów mlecznych. W ich przypadku pasze lniane mogą stanowić do 10 proc. suchej masy dawki, a pozostałą część należy uzupełnić innymi komponentami – stwierdza prof. Łozicki.

Bobowate

Oczywiście dobrym źródłem białka mogą być również bobowate, jeśli okaże się, że są one konkurencyjne cenowo dla innych pasz wysokobiałkowych, jak wskazuje nasz rozmówca. Zawartość w nich białka wynosi od ok. 20 proc. w grochu, poprzez ok. 30 proc. w bobiku do ponad 40 proc. w łubinie żółtym. Białko bobowatych ma dobry skład aminokwasowy, wysoką zawartość lizyny, jednak jest w dużym stopniu rozkładane w żwaczu, średnio w 70-80 proc.

– Z tego względu bobowate dobrze komponują się w dawkach z paszami bardziej energetycznymi, które zawierają łatwostrawne węglowodany. W dawkach dla krów mlecznych mogą być stosowane w większej ilości wraz z innymi komponentami białkowymi. Należy je jednak ograniczać w paszach dla cieląt – dodaje prof. Łozicki.

DDGS-y i WDGS-y

Ciekawym i często stosowanym rozwiązaniem są DDGS-y, czyli suszone wywary gorzelniane. Najczęściej wykorzystywany jest DDGS z kukurydzy, ale dostępne są również wywary z m.in. pszenicy, pszenżyta czy mieszane. Są to pasze chętnie pobierane przez zwierzęta.

– DDGS kukurydziany charakteryzuje się zawartością białka ogólnego na poziomie 26-27 proc. Jest ono w dużym stopniu odporne na rozkład w żwaczu – średnio frakcja nie ulegająca rozkładowi stanowi 40-50 proc. ogólnej zawartości białka. Ze względu na znaczną zawartość tłuszczu, do 10 proc., i dobrą strawność włókna, DDGS z kukurydzy charakteryzuję się również wysoką wartością energetyczną. DDGS-y z pszenicy i pszenżyta zawierają więcej białka niż kukurydziany – średnio około 34 proc. ale jest ono w większym stopniu rozkładane w żwaczu. Zawierają też mniej tłuszczu i więcej włókna w porównaniu do kukurydzianego, przez co mają niższą wartość energetyczną. DDGS-y w dawkach dla krów należy podawać jako uzupełnienie innych pasz białkowych w ilości do 20 proc. suchej masy dawki – informuje ekspert.

Na rynku dostępne są również wywary wilgotne, tj. WDGS-y, a głównie kukurydziany. Zawartość suchej masy kształtuje się w nich na poziomie 30-40 proc. Zawartość białka w świeżej masie wilgotnych wywarów wynosi około 10 proc., natomiast w przeliczeniu na suchą masę to ok. 30 proc. Można je stosować w ilości do 20-25 proc. suchej masy dawki w przypadku bydła mlecznego, a dla opasów nawet do 40 proc., jak stwierdza prof. Łozicki.

Młóto i kiełki słodowe

Pozostają jeszcze produkty uboczne z browarów w postaci młóta wilgotnego i suszonego oraz kiełków słodowych.

– W młocie wilgotnym zawartość suchej masy to 22-24 proc., a zawartość białka to 5-6 proc., czyli w przeliczeniu na suchą masę ok. 25-26 proc. Jest to pasza chętnie pobierana przez zwierzęta. Podobnie jak młóto suszone, które zawiera 24-25 proc. białka, które jest dość oporne na rozkład w żwaczu (nawet do 50 proc.). Może to być zatem również ciekawa pasza białkowa dla bydła. Ma jednak pewien minus w postaci dużej zawartości włókna, która ogranicza strawność i może stanowić problem w przypadku krów wysokowydajnych. W związku z tym zawartość młóta suszonego w dawkach dla krów i opasów w suchej masie dawki może stanowić do 15-20 proc. Podobnie jest z młótem wilgotnym – podkreśla ekspert. – Kiełki słodowe zawierają do 25 proc. białka ogólnego oraz sporo witamin z grupy B. Ponadto korzystnie wpływają na rozwój mikroflory żwacza. Powinny być wykorzystywane jako uzupełnienie białka np. rzepakowego czy słonecznikowego lub podawane z DDGS-ami. Można ich zadawać do 2-3 kg/szt./ dzień – dodaje.

W perspektywie wytłoki z konopi

Jak wskazuje prof. Łozicki, w najbliższych latach na rynku powinny pojawić się również w większych ilościach wytłoki z konopi. Na razie nie ma ich dużo, ale temat ten cieszy się dużym zainteresowaniem, więc prawdopodobnie będzie ich coraz więcej na rynku. Wytłoki z konopi zawierają pod 30 proc. białka ogólnego, ale jednocześnie podobnie dużo włókna surowego (około 30 proc.), co obniża ich przydatność żywieniową dla krów mlecznych. Mogą być jednak podawane z innymi paszami wysokobiałkowymi.

Wprowadzenie azotu do dawki

– Pozostaje jeszcze kwestia stosowania mocznika w dawkach dla bydła. Nie jest to co prawda pasza białkowa, ale komponent wprowadzający do dawki azot, z którego mikroorganizmy żwacza wytworzą swoje białko bakteryjne, a z tego następnie skorzysta zwierzę. W 1 kg mocznika znajduje się 460 g azotu, co po przeliczeniu odpowiada 2875 g białka ogólnego. Mocznik może być wprowadzany do mieszanek treściwych w ilości do 3 proc. lub może być dodawany bezpośrednio do dawki pokarmowej w roztworze wodnym. Przy bezpośrednim wprowadzania do dawki zaleca się podawanie do 20g mocznika na 100kg masy ciała zwierzęcia. Należy zachować środki ostrożności i dobrze wkomponować go w dawkę. Powinien być podawany z paszami bogatymi w energię, dlatego będzie dobrze sprawdzał się w dawkach bogatych w kiszonkę z kukurydzy i pasze treściwe energetyczne. W przypadku pasz bogatych w białko, np. kiszonki z traw, byłby problem z dobrym wykorzystaniem mocznika – zaznacza prof. Łozicki.