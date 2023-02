Jak prawidłowo wykorzystać kiszonkę z kukurydzy w dawkach dla krów mlecznych? Przede wszystkim należy ocenić jakość i wartość pokarmową kiszonki. O kluczowych kwestiach z tym związanych opowiedział nam dr inż. Robert Mikuła.

Przed wykorzystaniem kiszonki w dawkach pokarmowych dla krów mlecznych ważna jest ocena efektów zakiszania, gdyż ze względu na dynamiczny przebieg procesu fermentacji, kiszonki mogą charakteryzować się różną jakością i wartością pokarmową, jak zaznaczył dr inż. Robert Mikuła z Katedry Żywienia Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, (Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach).

– Pierwszą ocenę kiszonki można wykonać samodzielnie na podstawie cech określanych organoleptycznie. Najlepiej jednak analizę powierzyć doradcy żywieniowemu, który dysponuje przenośnym analizatorem (NIR) lub możliwością wykonania analiz laboratoryjnych z wykorzystaniem tzw. „chemii mokrej” – podkreślił nasz rozmówca.

Samodzielna wysyłka kiszonki do laboratorium – kilka kluczowych kwestii

Wskazał także, że w przypadku samodzielnego przesyłania kiszonki do laboratorium należy pamiętać o kilku bardzo ważnych elementach.

– Przede wszystkim próbka powinna odzwierciedlać zbiornik, z którego została pobrana. Dlatego też należy z prób wyrywkowych pobranych w kilku miejscach przygotować próbę zbiorczą, z której następnie pozyskiwana jest próba „reprezentatywna” do badań – tłumaczył.

Kluczowe jest także jej szczelne opakowanie, ograniczające dopływ powietrza, oraz termin wysyłki.

– Należy również pamiętać, aby nie wysyłać próbek tuż przed weekendem, szczególnie w sezonie letnim, ponieważ wydłużający się okres składowania paszy przed dostarczeniem jej do laboratorium może wpływać na zafałszowanie wyników. Często analizując takie próbki zastanawiamy się czy obrazują one fatalny stan kiszonki w silosie, czy jednak uległy zepsuciu podczas transportu do laboratorium – stwierdził dr Mikuła.

Szacowanie wartości pokarmowej kiszonki

Jak dodał, niezwykle ważne jest także szacowanie rzeczywistej wartości pokarmowej kiszonek na podstawie wyników analiz laboratoryjnych, za pomocą np. narzędzi zintegrowanych z programami służącymi do bilansowania dawek pokarmowych.

– Należy pamiętać, że zmienność wartości pokarmowej i zazwyczaj skorelowanej z nią jakości pasz może być duża. Aby zobrazować problem można posłużyć się wartością energetyczną kiszonki z kukurydzy, która zazwyczaj wynosi od około 0,8 do 1 JPM (jednostki produkcji mleka/ kg suchej masy paszy). Różnica ta wydaje się niewielka, jednakże jeśli przyjmiemy wartość tabelaryczną, a nie rzeczywistą wartość pokarmową to z każdym zadawanym kilogramem paszy oddalamy się od najważniejszego zadania w żywieniu, czyli precyzyjnego pokrywania zapotrzebowania pokarmowego – tłumaczył dr Mikuła.

Korzystanie z wartości tabelarycznych ma swoje konsekwencje

Nasz rozmówca zaznaczył, że konsekwencją takiego postępowania będzie nadmierne otłuszczanie krów i związane z tym problemy metaboliczne lub brak możliwości wykorzystania potencjału produkcyjnego zwierząt oraz możliwe pogorszenie bilansu energii. Niestety w każdym z obu wyżej wymienionych przypadków dojdzie do obniżenia opłacalności produkowanego surowca.

– Żywienie wysoko wydajnych krów mlecznych w XXI w. powinno być bardzo precyzyjne, a żywienie „na oko” nie powinno być stosowane. Musimy pamiętać, że wartość pokarmowa pasz przedstawiona w normach żywienia to średnia z analizowanych prób, która może różnić się od wartości pokarmowej pasz z gospodarstwa – mówił dr Mikuła.