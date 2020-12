Dobrze zaplanowana strefa legowiskowa to niezbędny element w produkcji mleka. Wygodna i dostosowana do potrzeb zwierząt strefa odpoczynku sprzyja produkcji białego surowca oraz ogranicza ryzyko wystąpienia problemów negatywnie wpływających na ekonomikę produkcji.

Pełne wykorzystanie potencjału produkcyjnego krów mlecznych wymaga zapewnienia zwierzętom odpowiednich warunków. Ze względu na wpływ długości czasu odpoczynku na produkcję mleka należy wiele uwagi poświęcić strefie legowiskowej. Błędy popełnione w czasie planowania strefy legowiskowej mogą skutkować nie tylko ograniczoną produkcją mleka, ale i niższymi wskaźnikami rozrodu, częstszymi problemami z racicami, zwiększonymi kosztami obsługi weterynaryjnej i wyższym poziomem brakowania, a w konsekwencji obniżeniem rentowności produkcji.

Jednak jak prawidłowo zaplanować strefę legowiskową w oborze? Najważniejsze elementy, które należy uwzględnić w tej kwestii przedstawił Bartłomiej Mieczkowski, dyrektor sprzedaży w Smart Agro Sp. z o.o.

– Pierwszym elementem, który należy uwzględnić w czasie planowania strefy legowiskowej są wymiary stanowisk. Przyjmuje się, że prawidłowe wymiary to ok. 2,5 m długości oraz 1,2 m szerokości, zaś w przypadku legowisk przyściennych należy zwiększyć tę długość do ok. 2,7-2,8 m – mówi Mieczkowski.

Drugim punktem są wygrodzenia legowiskowe, tzw. „agrafki”. Wygrodzenie powinno charakteryzować się trwałością oraz solidnością wykonania. Cechy te są bardzo ważne z punktu widzenia komfortu Hodowcy oraz zapewnienia zwrotu poczynionej inwestycji. Niemniej ważny jest kształt wygrodzenia, jak zaznacza ekspert.

– Zgodnie z zasadą komfort i zarządzanie, odpowiednio dobrany model wygrodzenia powinien zapewniać zwierzęciu wygodę podczas wstawania i kładzenia się. Ponadto do ważnych elementów zarządzania przestrzenią legowiskową zaliczyć można zapewnienie zwierzęciu odpowiedniej pozycji, bezpiecznej przestrzeni oraz wyeliminowanie możliwości dostania się w niepożądane miejsca. Nasza firma promuje wygrodzenia z wyprofilowaną rurą karkową, które zdobywają coraz większą popularność pośród hodowców. Zapewnia ona dodatkową przestrzeń zwierzęciu oraz naturalną postawę w przestrzeni legowiskowej – wyjaśnia Mieczkowski.

Trzecim ważnym aspektem jest materac legowiskowy. Każdy hodowca zastanawiający się nad wyborem rozwiązania powinien rzetelnie przeanalizować swoją sytuację i zerkać delikatnie w przyszłość, jak zaznacza nasz rozmówca. Na rynku dostępna jest szeroka gama możliwości, od rozwiązań typu: piasek, separat, słoma/wapno po produkty typu maty gumowe, materace piankowe, materace wodne.

– Wszystkie rozwiązania mają swoje wady oraz zalety. Ważnym czynnikiem przy wyborze rozwiązania jest oszacowanie ilości nakładów pracy, jakie należy zapewnić, aby utrzymać legowisko w należytym porządku. Nieregularnie dościelane legowisko, będące konsekwencją braku rąk do pracy czy braku czasu, może okazać się w praktyce bardzo niekorzystnym rozwiązaniem (pomimo, że w teorii jest bardzo pozytywnym). Jednym ze wspomnianych, komercyjnych rozwiązań są ostatnimi czasy bardzo popularne materace wodne. Warto zwrócić uwagę na to rozwiązanie, gdyż zapewnia ono bardzo wysoki poziom komfortu zwierzętom przy jednocześnie zredukowanej pracy hodowcy do minimum – zaznacza nasz rozmówca.

Hodowcy powinni być świadomi, że krowa w laktacji przebywa w legowisku około 12-15 godzin dziennie, dlatego zapewnienie bezpiecznej oraz komfortowej przestrzeni legowiskowej przekłada się bezpośrednio na wyniki produkcyjne zwierząt, podkreśla Mieczkowski.