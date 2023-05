Uczestnicząc w wyjeździe studyjnym do Włoch zorganizowanym przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, udało nam się zaobserwować, jaki model produkcji wołowiny tam funkcjonuje.

Włoski rynek wołowiny jest bardzo chłonny, produkowana tam wołowina zaspokaja jedynie w połowie tamtejszy popyt i konieczny jest import mięsa wołowego z innych krajów, w tym m.in. z Polski. Rolę gospodarza wyjazdu na miejscu pełnił jeden z największych związków hodowców w północnych Włoszech – Unicarve.

Konieczna współpraca producentów

Każdy kraj to inne warunki produkcji i realia ekonomiczne. Producenci bydła, aby skutecznie poruszać się w coraz trudniejszych warunkach, dojrzeli do tego, aby współpracować. Większość producentów we Włoszech skupia się w stowarzyszeniach, które dbają o interesy całej grupy. Wspomniane stowarzyszenie Unicarve zrzesza w swoich szeregach ponad 800 farm utrzymujących łącznie ok. 280 tys. sztuk bydła mięsnego. Trzeba podkreślić, że w przeciwieństwie do Polski dominują tam duże gospodarstwa. W przypadku tego stowarzyszenia struktura gospodarstw kształtuje się następująco: 35 proc. to stada liczące do 500 szt., stada 500-1000 szt. stanowią 40 proc. ogółu, kolejne 20 proc. stanowią stada w przedziale 1000-2000 szt., natomiast w 5 proc. gospodarstw utrzymywanych jest ponad 2000 szt. bydła. Przeciętne gospodarstwo utrzymuje minimum 250 szt. bydła.