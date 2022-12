Od 15 do 18 listopada odbyły się w Hanowerze, w Niemczech targi EuroTier organizowane przez DLG-Deutsche Landwirtschaft Gesellschaft, czyli Niemieckie Towarzystwo Rolnicze. To hodowlane wydarzenie pokazało, jak różnie powodzi się hodowcom w Europie.

Najważniejsze światowe targi dla profesjonalistów chowu zwierząt i zarządzania hodowlą co dwa lata, na przemian z Agritechniką, otwierają swoje podwoje. Tegoroczne były mniej liczne niż poprzednie, wystawiło się na nich mniej firm, odwiedziło je mniej rolników – tak mówili ci, którzy tego roku przybyli do Hanoweru. Frekwencję ratowały specjalistyczne targi energii, które w tym roku towarzyszyły EuroTier. „EnergyDecentral” zajęły pozycję najważniejszej platformy dla zdecentralizowanych systemów energetycznych. W aktualnej dyskusji związanej z ograniczonymi zasobami zarówno gospodarka, jak i polityka muszą w trybie pilnym umieścić na porządku dziennym temat rozproszonego generowania energii. Dlatego chętnie spoglądano na biogaz, paliwa stałe, fotowoltaikę, energię wiatrową, technologie elektrociepłowni i rozwiązania „Power to gas”, praktyczne rozwiązania będące przykładem realizacji transformacji energetycznej w oparciu o energetykę rozproszoną.

Hubertus Paetow, prezydent DLG, stawia sprawę jasno: hodowcy muszą wiedzieć, jaka czeka ich przyszłość, żeby mogli dalej produkować

Na tegoroczne EuroTier przybyło 1600 wystawców z 55 krajów, których stoiska zostały rozlokowane w ramach dominujących zagadnień. I tak, głównymi wystawcami byli ci, którzy zostali skupieni pod tematem „Transforming Animal Farming”. Nie da się ukryć, że do hodowli wdziera się coraz więcej modeli zarządzania opartych na kompleksowym podejściu do niej, zbieraniu danych i ich przetwarzaniu. Hodowcy nie są w stanie sami ich zbierać, następnie opracowywać i wyciągać z nich wnioski. Nierzadko oddają powyższe sprawy „w ręce” wyrafinowanych systemów obliczeniowych. Komputer staje się nieodzownym partnerem w produkcji.

Drugim kluczowym tematem był dobrostan. Co więcej, Federalne Ministerstwo Wyżywienia i Rolnictwa (BMEL) w Niemczech tworzy razem z hodowcami wspólny ogólnokrajowy projekt pt. „Sieć dobrostanu zwierząt”. Ten projekt był widoczny na targach. Jego celem jest udzielenie odpowiedzi na aktualne pytania związane z podnoszeniem dobrostanu w hodowli. W dziedzinie chowu bydła eksperci dobrostanu podpowiadają m.in. na temat odchowu cieląt przy matkach, żywienia i wybiegów. Z kolei alternatywne systemy porodowe, koncepcje budowy obór dla chowu loch i odchowu prosiąt stanowiły ofertę informacyjną dla hodowców świń.

Trzecim, tematycznym sposobem rozmieszczenia firm na targach EuroTier była sprzedaż bezpośrednia. Na produkty z własnego regionu o dającym się odtworzyć pochodzeniu stawia polityka rolna Unii Europejskiej, co było także widoczne w Hanowerze. Dla wielu ludzi istotnym jest, aby zakupu produktów rolnych dokonywać bezpośrednio u rolników. Dlatego też własne przetwórstwo i bezpośredni zbyt stają się atrakcyjne dla coraz większej liczby przedsiębiorstw rolnych. Na targach EuroTier 2022 po raz pierwszy przedstawione zostały odpowiednie rozwiązania techniczne, produkty i serwisy oraz aktualne strategie marketingowe na przykładach najlepszych praktyk.

Nie da się ukryć, że podczas największych w Europie targów hodowlanych dało się bardzo mocno odczuć ducha obecnych czasów. Powyższe, przewodnie tematy targów nie pozostawiają złudzeń co do przyszłości hodowli zwierząt w Europie. Na dwóch różnych biegunach znajdują się poszczególne branże. Dobre ceny mleka i mięsa wołowego pozwalają obecnie hodowcom bydła mlecznego i mięsnego z optymizmem spoglądać w przyszłość. Obawy o opłacalność towarzyszą z kolei hodowcom świń. Zarówno jedni, jak i drudzy hodowcy są zmuszeni inwestować przede wszystkim w technologie i narzędzia, które wpisują się w kontekst tematycznych targów EuroTier. Hubertus Paetow, prezydent niemieckiego Towarzystwa Rolniczego (DLG), podkreśla, że politycy muszą być bardziej przewidywalni, odnosząc się do celów Wspólnej Polityki Rolnej. – Nie wiemy, co jeszcze wymyślą i to jest bardzo złe. Zgadzamy się na ochronę środowiska i klimatu, ale na to, że mamy tylko w 50 proc. chronić nasze uprawy już nie. Chcemy wiedzieć, co oni dla nas planują na przyszłość?