Jak sektor mleczarski radzi sobie z pandemią COVID-19?

Wpływ COVID-19 na rynki mleczarskie, był jednym z tematów omawianych podczas 18 Międzynarodowego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej. Okazuje się, że sektor mleczarski w tych trudnych warunkach radzi sobie całkiem nieźle.

Początkowe tąpnięcie w handlu po wybuchu pandemii okazało się na szczęście tylko chwilowe i dość szybko nastąpiło odbicie w obrocie produktami mlecznymi. W 2020 r. światowy handel produktami mlecznymi wzrósł niemal o 3 proc.

Jak mówił podczas forum Jukka Likitalo, Sekretarz Generalny Europejskiego Stowarzyszenia Handlu Produktami Mleczarskimi – Eucolait, pandemia stworzyła wyzwania logistyczne i zmieniła wzorce konsumpcji, ale ostatecznie nie wpłynęła negatywnie na całkowite zapotrzebowanie na produkty mleczne.

Według Likitalo, pewną wartością dodaną w tym zamieszaniu jest fakt, że produkty mleczne podczas trwania pandemii utrwaliły swój wizerunek jako produkty niosące korzyści zdrowotne i odżywcze, a właśnie takich poszukują konsumenci w dobie pandemii.

W swoim wystąpieniu prelegent podkreślał rosnącą pozycję Chin, co może być postrzegane jako powód do niepokoju. Chiny obecnie odpowiadają za co najmniej 25 proc. światowego importu.

Pomimo tego, że sektor mleczarski wyszedł z tej trudnej sytuacji bez większych obrażeń, to gracze rynkowi pozostają ostrożni w swoich prognozach, gdyż obecna sytuacja jest bezprecedensowa, a globalna pandemia jeszcze nie dobiegła końca. W związku z tym trudno jest przewidzieć jak wyglądać będzie nowa równowaga rynków mleczarskich w świecie pocovidowym.