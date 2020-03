Jak skutecznie schłodzić wysokowydajną krowę?

Budynki często nie są właściwie dostosowane, rolę mikroklimatu w hodowli zwierząt powinniśmy uwzględnić już na etapie projektowania budynku, mówił dr hab. Marcin Gołębiewski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Konferencji Farmera w Księżynie. Błędy nie dotyczą tylko starych budynków.

Z biegiem lat zapewnienie właściwej wentylacji w budynkach inwentarskich jest coraz istotniejsze, ponieważ z jednej strony obserwujemy wzrost liczby dni upalnych, a z drugiej zwiększenie produkcyjności zwierząt, przez które wytwarzają znacznie więcej ciepła. Przy połączeniu tych dwóch zjawisk wzrasta zagrożenie wystąpienia stresu cieplnego, który silnie wpływa na produkcję i rentowność działalności.

Krowy mają kilka możliwości oddawania nadmiaru ciepła: przewodzenie, konwekcję, radiację i ewaporację, jednak w przypadku temperatur powyżej 30 °C pozostaje tylko ewaporacja, czyli ochładzanie poprzez parowanie potu z powierzchni skóry, podkreślał ekspert. Najgorszą dla zwierzęcia jest sytuacja wysokiej temperatury i wilgotności powietrza (powyżej 80 proc.), przy jednocześnie słabej wentylacji. Możemy wtedy zaobserwować dyszenie, pocenie, ślinienie, wzrost pobrania wody, częstsze oddechy, ograniczoną aktywność i pobranie paszy oraz spadek produkcji mleka. Jak podkreślił doktor Gołębiewski, istnieje prosty sposób na sprawdzenie czy krowy odczuwają dyskomfort termiczny, jeżeli 8 na 10 krów ma przyspieszony oddech, czyli powyżej 70 oddechów na minutę, to oznacza, że odczuwają one stres cieplny.

Prelegent przedstawił, w jaki sposób można schłodzić krowę przy temperaturze przekraczającej 30 °C i wysokiej wilgotności powietrza.

– Nie ma innej możliwości niż wykorzystanie mechanizmu parowania. Bardzo niewłaściwe jest tylko polewanie krów, ponieważ po pewnym czasie temperatura znowu wzrośnie. Natomiast polewanie średniokropliste i wychładzanie za pomocą wentylatorów jest jedynym możliwym sposobem wychodzenia krów które produkują między 8 a 10 tysięcy litrów mleka – informował dr Gołębiewski.

Istotne jest zaplanowanie rozmieszczenia zraszaczy i wentylatorów. Oczywiście, zależy nam na uniknięciu dostawania się wody zarówno do stołu paszowego, jak i na legowiska. Ekspert radził umieszczenie zraszaczy przy stole paszowym, ale pod takim kątem, żeby woda nie dostawała się do paszy. Możliwość ochłodzenia zmotywuje krowy do podchodzenia w okolice stołu paszowego i zwiększy pobranie paszy, gdyż ochłodzone zwierzęta będą już w jej pobliżu.

Chłodzenie należy przeprowadzać w cyklach, najpierw przez 60 sekund powinny pracować zraszacze (zużywające około 1,5 litra wody na sztukę), po czym, po pewnej przerwie, przez około 4 minuty wentylatory (suszenie przy prędkości strumienia powietrza ok. 10 km/h). Taki cykl umożliwia odebranie nadmiaru ciepła z powierzchni krowy. Należy jednak uważać na odpowiednie ustawienie nie tylko zraszaczy, ale i wentylatorów. Powinny być one rozmieszczone co 6-10 metrów, w zależności od ich średnicy i wydajności, i ustawione tak, aby strumień powietrza był skierowany na paszę.

– Gdy zrosimy krowę i chcemy ją schłodzić, nie możemy tego przeprowadzić zanim krowa nie wytworzy potu, dlatego bez sensu jest, oprócz wirników mieszających powietrze, montowanie wentylatorów, które non stop działają. To musi odbywać się w cyklach, tak żeby krowa miała możliwość wyprodukowania potu, a dopiero potem go odprowadzamy poprzez działanie wentylatorów – podkreślał dr Gołębiewski.

Należy pamiętać o zupełnie różnej funkcji mieszaczy powietrza, które powodują równomierne mieszanie powietrza znajdującego się w budynku, a które dobrze jest umieścić w strefie odpoczynku zwierząt, od wentylatorów, których bezpośrednią funkcją powinno być ochłodzenie zwierząt, więc warto zamontować je w strefie żywienia, jak zaznaczył prelegent. Oczywiście są to koszty, zgodnie ze słowami dr Gołębiewskiego, średni koszt roczny na wentylację stada 100 krów to około 9 tysięcy złotych, warto więc rozważyć instalację fotowoltaiczną, która może poprawić bilans energetyczny i rentowność produkcji mleka. Szczególnie, że odwlekanie działania może spowodować znaczne straty. Przytoczone w czasie wykładu wyniki szacowania strat związanych ze stresem cieplnym w stadzie krów mlecznych wahały się od kilku do kilkuset euro na dobę, w zależności efektów stresu cieplnego poddanych badaniom.

Z innych metod zapobiegania wystąpienia stresu cieplnego, prelegent wymienił zapewnienie właściwej szerokości okapów (okap powinien mieć szerokość równą 1/3 wysokości ściany bocznej), dzięki którym stanowiska blisko ściany będą ocienione i zwierzęta będą chętniej je wykorzystywać, zapewnienie odpowiedniej obsady w oborze (maksymalnie o 20 proc. krów więcej niż stanowisk, a najlepiej w stosunku 1:1), oraz maksymalny przewiew jaki możemy osiągnąć. Podkreślił również rolę prawidłowej organizacji doju oraz tego, że maksymalny czas jaki krowa powinna spędzić w poczekalni to kilkanaście minut.

