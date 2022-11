1000 mg – tyle wapnia dziennie potrzebuje przedszkolak, aby jego organizm prawidłowo się rozwijał. Nie zawsze jednak dieta jest na tyle zbilansowana, by było to w pełni możliwe. Jak zatem zatroszczyć się o prawidłową podaż tego pierwiastka? W ramach kampanii „Mamy kota na punkcie mleka” Polska Izba Mleka przyjrzała się najpopularniejszym sposobom na uzupełnianie wapnia w diecie.

Niedobór wapnia w diecie to dość powszechny problem – zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Dane National Health and Nutritional Examination Survey (NHNES) wskazują, że spożycie tego pierwiastka pochodzącego z produktów mlecznych u dzieci poniżej 5 roku życia zmalało z 62 proc. w latach 1976-1980 do 52 proc. na przestrzeni 2001-2006. Tendencję tę potwierdzają również wyniki badań przeprowadzonych przez polski organ – Instytut Żywności i Żywienia. Wskazują one na niedobory wapnia w diecie u dzieci w wieku 1-9 lat na poziomie niemal 70 proc. To alarmujące dane, ponieważ wapń odgrywa bardzo istotną rolę w wielu procesach w organizmie.

Wapń potrzebny od teraz

Do czego tak naprawdę potrzebujemy tego pierwiastka? Jak wylicza PIM, przede wszystkim jest to podstawowy materiał budulcowy kości i zębów. Jego niedobór może być przyczyną krzywicy – choroby polegającej na nieprawidłowej mineralizacji kości. Stają się one wskutek tego miękkie i podatne na złamania. Łatwiej również o próchnicę. Ponadto wapń ma także duże znaczenie w procesach krzepnięcia krwi i sprawia, że rany goją się szybciej. Wpływa także na pracę układu nerwowego. Nie ma zatem wątpliwości, że w każdym wieku należy dbać o jego odpowiednią podaż, jak podsumowuje PIM.

Prosty sposób na dostarczenie wapnia

Jak zatem dostarczyć odpowiednią ilość wapnia w diecie dziecka? Dla najmłodszych – do 3 roku życia – norma wynosi 700 mg, dla starszych już 1000 mg. Najłatwiejszym sposobem na suplementację jest podawanie mleka i jego przetworów. Żółty ser w 100 gramach dostarcza 700 mg wapnia, szklanka mleka ok. 300 mg, jak informuje Izba dodając, że to znacznie zdrowszy sposób niż suplementacja w tabletkach.

Oprócz nabiału warto również dodawać do pożywienia warzywa bogate w ten pierwiastek, np. jarmuż, fasolkę szparagową czy brukselkę. Dobre będą również orzechy czy nasiona chia.