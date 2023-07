Ceny mleka spadają od stycznia bieżącego roku, z kolei skup mleka rośnie. Coraz wyższe są także koszty produkcji, których wzrost szacowany jest na ko. 60-70 proc., jak informuje FBZPR. Obserwowany na rynku spadek cen produktów mlecznych nie odnalazł odzwierciedlenia w spadku cen płaconych przez konsumentów, co powoduje obniżenie popytu.

W lipcu odbyło się posiedzenie on-line grupy roboczej „Mleko i produkty mleczne” Copa-Cogeca, podczas którego głównym tematem była sytuacja rynkowa w poszczególnych państwach członkowskich.

Jak wygląda sytuacja na rynku mleka w UE?

Jak informuje Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, w kwietniu bieżącego roku średnia cena skupu mleka spadła o 5,4 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem, do poziomu 47,55 EUR/100 kg. Szacunki państw członkowskich wskazują na dalszy spadek cen mleka w maju 2023 r. do 46,64 EUR/100 kg, czyli o 1,9 proc. Skup mleka krowiego w Unii Europejskiej wzrósł w kwietniu 2023 r. o 0,8 proc., tj. 100 000 ton w porównaniu z tym samym miesiącem w 2022 r. W okresie od stycznia do kwietnia bieżącego roku skup był o 0,8 proc. większy niż w analizowanych miesiącach ubiegłego roku.

Koszty produkcji mleka są nadal bardzo wysokie

„Uczestnicy posiedzenia podkreślali, że koszty produkcji są nadal bardzo wysokie, pomimo spadku cen pasz. W wieku krajach członkowskich spada konsumpcja mleka i produktów mlecznych, do czego przyczynia się wysoka inflacja. W perspektywie średnioterminowej inflacja utrzyma się na wysokim poziomie. Spadek cen produktów mlecznych nie odnalazł odzwierciedlenia w spadku cen płaconych przez konsumentów, co powoduje obniżenie popytu. Ogólna sytuacja, w perspektywie średnioterminowej powinna być stabilna” – podkreśla FBZPR.

Jak wygląda sytuacja w Polsce? Ceny spadają, skup rośnie

Dorota Grabarczyk z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, zreferowała uczestnikom posiedzenia sytuację rynkową w Polsce. Poinformowała, że ceny mleka spadają od stycznia bieżącego roku. Od grudnia 2022 do maja 2023 spadek ten wyniósł 25 proc. Średnia cena w maju wynosiła 45,9 EUR. Natomiast średnia cena za pięć miesięcy wynosiła 49,83 EUR. Skup mleka rośnie. W maju był o 6,6 proc. wyższy niż w kwietniu 2023 r. oraz o 3,7 proc. wyższy niż w maju ubiegłego roku. Za okres pięciu miesięcy skup był o 1,5 proc. wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Ceny produktów mlecznych spadają, jednak nie przekłada się to na ceny, które muszą płacić konsumenci. Konsumpcja mleka i produktów mlecznych spada, bo konsumenci wybierają tańsze produkty. Inflacja utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Koszty produkcji są bardzo wysokie, ich wzrost to około 60-70 proc.

Hodowcy będą rezygnować z produkcji mleka?

– Rolnicy mają problemy z suszą. W 2021 r. wielu hodowców rozważało rezygnację z produkcji mleka, jednak wysokie ceny surowca powstrzymały ich przed podjęciem tej decyzji. Obawiam się, że w obecnej trudnej sytuacji wielu z nich jednak zrezygnuje z produkcji i liczba gospodarstw zajmujących się produkcją mleka spadnie – mówiła Grabarczyk.

W 2015 roku w Polsce było około 130 tys. dostawców hurtowych, obecnie jest około 90 tys. Obserwowany jest problem z wymianą pokoleniową i pracownikami.

Napięcia w relacjach z Ukrainą

FBZPR zaznacza, że rolnicy odczuwają skutki wojny w Ukrainie. Głównie dotyczy to producentów zbóż, drobiu i owoców miękkich. Polski rząd wprowadził zakaz importu produktów mlecznych z Ukrainy, na co Ukraina odpowiedziała wzmożonymi kontrolami i pewnymi ograniczeniami.