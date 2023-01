Analitycy PKO BP w ostatnim Agro Nawigatorze prognozują spadek przeciętnej ceny skupu bydła w 2023 r., pomimo spadku krajowej produkcji wołowiny.

Według analityków PKO BP, rynek wołowiny znajduje się pod dużym wpływem wzrostów produkcji u głównych światowych eksporterów. Po znaczących spadkach jakie odnotowano w Brazylii i Australii w 2021, produkcja wołowiny w tych dwóch krajach w 2022, wg USDA, wzrośnie odpowiednio o 6,1 proc. i 3,3 proc. Jednocześnie pogłębia się spadek unijnej produkcji. Z danych Eurostatu wynika, że uboje bydła w 3q22 w UE-27 zmalały o 3,1 proc. r/r po spadkach o 0,8 proc. r/r i 0,4 proc. r/r odpowiednio w 1q22 i 2q22. Za spadki w dużej mierze odpowiadała zmniejszona produkcja w Polsce (-6 proc. r/r), choć ujemną dynamikę odnotowano wśród większości głównych producentów.

- W 2023 możliwa jest stabilizacja unijnej produkcji. Niemniej, KE prognozuje, że unijna produkcja wołowiny w kolejnych latach (do 2032) zmniejszać się będzie w średniorocznym tempie 0,9 proc. Jednym z ważniejszych czynników oddziałujących na spadki produkcji w średnim okresie jest niepewność związana z planowanymi zmianami w unijnej polityce rolnej dla rolnictwa po 2023 r. – czytamy w ostatnim Agro Nawigatorze.

Spadek polskiego eksportu wołowiny

Jak czytamy w raporcie PKO BP, spadki krajowej produkcji znajdują odzwierciedlenie w handlu zagranicznym wołowiną. Dane GUS wskazują, że polski eksport mięsa świeżego i mrożonego w 3q22 zmalał o 5,7 proc. r/r. Jednak, z uwagi na wzrosty cen, wartość sprzedaży zagranicznej zwiększyła się o 26,5 proc. r/r (vs 36,8 proc. r/r w 2q22).

- Ceny bydła utrzymują się na podwyższonym poziomie z uwagi na mniejszą podaż krajową i unijną. Przeciętna krajowa cena skupu bydła w listopadzie osiągnęła poziom 10,9 zł/kg, co oznaczało wzrost o 16 proc. r/r. Jednak dynamika cen wyraźnie wyhamowywała w stosunku do poprzednich miesięcy, co w dużym stopniu wpisywało się w schłodzenie koniunktury na światowym rynku wołowiny. Co prawda w listopadzie wartość indeksu cen FAO dla wołowiny była niższa o 8,3 proc. r/r, ale dekoniunktura na rynku UE, w tym również w Polsce, nie była tak znacząca z uwagi na zmiany na rynkach walutowych. Warto jednak zwrócić uwagę na solidne umocnienie się złotego w ostatnich dwóch miesiącach 2022 r. – informują analitycy.

Zdaniem ekspertów dynamika roczna cen obniża się również ze względu na wygasanie efektu zwiększonego popytu w HoReCa, który w 1h22 sprzyjał utrzymywaniu się wysokiej dynamiki.

Co czeka rynek wołowiny w 2023 r.?

- Oceniamy, że przeciętna cena skupu bydła w 2023 będzie niższa o co najmniej 8 proc. r/r. Spadek, z jednej strony będzie konsekwencją zmniejszenia presji podażowej (głównie na świecie, ale także w UE, m.in. wskutek poprawy sytuacji dochodowej producentów), a z drugiej strony prawdopodobnego obniżenia się popytu, który wiąże się z oczekiwanym spowolnieniem gospodarczym. Spadek siły nabywczej konsumentów w warunkach wysokiej inflacji ograniczać może zakupy produktów droższych, do których należy wołowina, oraz wydatki w kanale HoReCa – prognozują analitycy.