Jak zmieniało się pogłowie bydła w 2021 r.? Widoczny wpływ cen bydła

Według danych GUS pogłowie bydła w grudniu 2021 r. wzrosło w porównaniu z grudniem 2020 r., ale spadło w zestawieniu z czerwcem 2021 r. Na zmiany w poszczególnych kategoriach ewidentny wpływ miały ceny bydła w skupie.

Wzrost cen bydła w skupie spowodował zwiększone brakowanie krów, przeznaczanych do uboju

Poprawa koniunktury w sektorze wołowiny wywołała wzrost importu o 33,4 proc. (w okresie 1 - 11.2021 r.)

Ponad 50 proc. krajowego pogłowia bydła obejmują 3 województwa: mazowieckie (18,3 proc.), wielkopolskie (18,2 proc.) i podlaskie (17,0 proc.).

Jak podaje GUS, pogłowie bydła w grudniu 2021 r. liczyło 6371,5 tys. sztuk i było wyższe o 1,5 proc., czyli o 92,6 tys. sztuk, w stosunku do grudnia ubiegłego roku. Liczba ta jednak zmniejszyła się o 29,4 tys. sztuk (0,5 proc.) w zestawieniu z czerwcem 2020 r.

Ponad 50 proc. krajowego pogłowia bydła obejmują 3 województwa: mazowieckie (18,3 proc.), wielkopolskie (18,2 proc.) i podlaskie (17,0 proc.). W województwach: dolnośląskim, lubuskim, podkarpackim i zachodniopomorskim udział w krajowym pogłowiu bydła nie przeczył 2 proc., zaś w pozostałych województwach udział pogłowia bydła nie przekroczył 8 proc.

Pogłowie bydła w grudniu 2021 r.

Więcej młodego bydła

Największy wzrost pogłowia r/r wystąpił w grupie bydła w wieku 1 - 2 lat życia i wyniósł 6,1 proc. W tej grupie odnotowano też wzrost w porównaniu z czerwcem 2021 r. o 2,2 proc. osiągając poziom 1909,4 tys. sztuk. Pogłowie zaś cieląt poniżej 1 roku wzrosło w porównaniu do stanu pogłowia w grudniu 2020 r. (o 3,8 proc.), a w porównaniu do czerwca 2021 r. wzrosło o 0,6 proc. do poziomu 1800,1 tys. sztuk, co może wynikać m.in. ze zwiększonego importu cieląt, związanego z rosnącymi cenami bydła.

Ubyło krów

Pogłowie krów spadło w porównaniu z grudniem 2020 r. o ponad 102 tys. sztuk (o 4,3 proc.) do poziomu 2289,0 tys. sztuk, a w porównaniu z czerwcem 2021 r. odnotowano spadek pogłowia o 99,5 tys. sztuk (o 4,2 proc.).

Na spadek pogłowia krów wpłynęły m.in. uboje, które wzrosły o 18 proc. (o 45,6 tys. sztuk) w okresie 6 miesięcy (czerwiec – listopad) 2021 r. w porównaniu do poprzedniego okresu (grudzień 2020 r. - maj 2021 r.), co wiązało się z wysokimi cenami żywca wołowego.

W strukturze stada najwięcej krów

W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup w grudniu 2021 roku wynosił:

- cielęta w wieku poniżej 1 roku - 28,3 proc.,

- młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat – 30,0 proc.,

- krowy - 35,9 proc.,

- pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej – 5,9 proc.

W porównaniu ze strukturą pogłowia bydła w grudniu 2020 r. odnotowano wzrost udziału pogłowia poniżej 1 roku życia o 0,6 proc., a młodego bydła hodowlanego i rzeźnego w wieku 1-2 lat o 1,3 proc. W pozostałych grupach struktury stada pogłowia bydła wystąpił spadek udziału o 1,9 proc. w badanym okresie.

Wysoki import bydła

Według danych dotyczących handlu zagranicznego import bydła w okresie od stycznia do listopada 2021 r. wyniósł 144 tys. sztuk i był wyższy o 33,4 proc. (36,1 tys. sztuk) w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku. Uboje bydła w ciągu roku (w okresie od grudnia 2020 r. do listopada 2021 r.) wynosiły 1814,7 tys. sztuk i wzrosły w porównaniu do analogicznego poprzedniego okresu o 0,8 proc., przy czym dla krów odnotowano wzrost o 4,4 proc.