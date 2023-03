Nie ulega wątpliwości, że transport jest dla zwierząt stresujący. Niemniej jednak, stresujące dla rolników jest widmo nowych przepisów, wprowadzających ograniczenia w tym zakresie, a w konsekwencji potencjalnie utrudniających prowadzenie produkcji zwierzęcej. Ponadto w mediach raz po raz pojawiają się apele środowisk wegańskich namawiające do zaprzestania spożycia mięsa i zastąpienia go produktami roślinnymi.

Jak wyjaśnia Jerzy Wierzbicki, rolnicy dbają do dobrostan i warto ich zachęcać do dalszych pozytywnym zmian w tym zakresie, ale nie powinno się nikogo poganiać czy zmuszać. Zaznacza również, że powinniśmy być czujni i obserwować rozważane rozwiązania legislacyjne, gdyż pojawiają się przykładowo pomysły zakazu kastracji buhajków.

- My nie potrzebujemy jakiś hiper innowacji, ultra przetworzonej żywności. Przez lata żywiliśmy się mięsem, nabiałem, chlebem. Ja nie potrzebuję wege burgera, który jest zrobiony z fasoli i nafaszerowany chemią. Wolę te naturalne produkty, a naturalne jest mięso. Próbuje nam się wmawiać, że jeśli coś jest roślinne, to nawet jeśli jest ultra przetworzone i ma całą listę „E”, to jest zdrowe. Nie, mięso jest zdrowe. Dla wegan czy wegetarian jest cała masa naturalnych produktów roślinnych i nie trzeba naśladować mięsa. Oczywiście tam będą pewne deficyty składników odżywczych, jeśli zrezygnuje się ze spożycia zalecanych ilości mięsa – mówi Jerzy Wierzbicki.