Zdobycie przez polskiego producenta wołowiny swojej niższy eksportowej na chińskim rynku wcale nie będzie łatwe, bo oczekiwania chińskiego konsumenta są specyficzne, a konkurencja krajowa jak i zagraniczna działająca w Chinach są bardzo silne.

Na liście zakładów zainteresowanych uzyskaniem uprawnień eksportowych na rynek Chin w zakresie mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego znajduje się 39 firm. W tej grupie są zarówno przetwórcy jak i chłodnie składowe. Należy podkreślić, że zatwierdzenie zakładu przez Generalną Administrację Celną Chin (GACC) wcale nie należy – jakby o się mogło zdawać – do najtrudniejszych etapów ekspansji za Wielki Mur. Decyzja zatwierdzająca jedynie otwiera drzwi do najtrudniejszego procesu, czyli zdobycia swojej części rynku i utrzymania się na nim i nie gwarantuje ona żadnego sukcesu biznesowego.

Wzrost eksportu wymaga czasu

Pierwszy fakt, jaki trzeba sobie uświadomić, to taki, że w Chinach nic nie dzieje się szybko. Popędzanie czy okazanie niecierpliwości przyniesie odwrotny skutek od zamierzonego.

Przedstawiciele polskich producentów wołowiny nie osiągną niczego, jeśli nie będą znali chińskiej etykiety biznesowej i nie zrozumieją jak działa system guanxi [czytaj: głansi], czyli znajomości oraz jak tworzy się taką sieć kontaktów i relacji. Często popełnianym błędem przez Polaków jest myślenie, że dobry obiad, okazana serdeczność przez Chińczyków okraszona zapewnieniami o współpracy biznesowej są odczytywane jako nawiązanie trwałej więzi handlowej. Tymczasem prawda jest zgoła inna, by nie powiedzieć, że to nic nie znaczy.

Trzeba zapoznać się z chińską etykietą biznesową, by wiedzieć jak wręcza się wizytówkę oraz kiedy i jaki komu dać prezent, a szczególnie należy zrozumieć zasadę wzajemności, by nie narazić naszego partnera na utratę mianzi [czytaj: mjen dzy], czyli twarzy. Choć to może wydawać się dla nas dziwne, ale kolor tuszu w naszym długopisie (lub piórze) również ma znaczenie, jeśli użyjemy go do podpisywania umów czy napisania jej projektu albo innych dokumentów, które przekażemy Chińczykowi.

Szczegółów związanych z kulturą chińskiego biznesu, które przedstawiciele polskich producentów muszą poznać jest naprawdę wiele. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest wybranie w firmie osób, które ten rynek będą studiować, czyli pogłębiać relacje. Każdorazowa zmiana osób skutkuje rozpoczęciem niemal wszystkiego od nowa. Jakby nie patrzeć, jest to więc inwestycja w przedsięwzięcie.

Potrzebna jest oferta skrojona na miarę

Innym najczęściej popełnianym błędem jest przygotowanie oferty niechińskiej. Wiele osób w firmach, które wcześniej nie miały kontaktów z Chinami uważa, że mając ofertę w uniwersalnym języku, czyli angielskim oraz w kompozycji graficznej, którą stosowali na innych rynkach (zwłaszcza tzw. zachodnich) sprawdzi się również w Państwie Środka. Jest niemal pewne, że nie zadziała. Chińczycy chcą dostać ofertę chińską, a nie ofertą dla wszystkich. Ta uwaga dotyczy również jakości, ceny, sposobu opakowania produktu, obsługi po dostawie itd.

Naiwnością będzie sądzić, jak i jednocześnie planować, że biznes pójdzie szybko i będzie trwały. W Chinach, niezależnie od branży, średni czas zbudowania podstawowych relacji, to około trzy lata. Nawet realizacja stałych i dużych wysyłek nic nie znaczy, jeśli nasz partner nie będzie czuł, że działamy i myślimy w kategorii co najmniej średniookresowego przedsięwzięcia. Trzy lata są więc czasem potrzebnym na zbudowanie fundamentów pod tę wizję.

Normy bezpieczeństwa żywności

Szefowie firmy planujący ekspansję do Państwa Środka muszą znać chińskie prawo bezpieczeństwa żywności, w którym została zapisana m.in. zasada, że naruszenie interesu konsumenta w Chinach nie pozbawia go możliwości dochodzenia jego uzasadnionych roszczeń wobec zagranicznej firmy, nawet jeśli tylko ta tylko eksportuje, a nie działa z poziomu chińskiego.

Poza wyżej wymienionym prawem niezbędne jest zrozumienie czym są krajowe normy jakości guobiao [czytaj: guło biao], czyli normy GB. To w nich, a nie w ustawach, zapisane są wszystkie standardy (jakościowe, bezpieczeństwa, technologiczne, weterynaryjne, sanitarne, laboratoryjne a także prawne), które właściwe dla naszego biznesu bezwzględnie należy wdrożyć i następnie przestrzegać. Niektóre z nich zostały wymienione w „Protokole pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Generalną Administracją Celna Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie kontroli, kwarantanny i weterynaryjnych wymagań sanitarnych dla wołowiny przeznaczonej na eksport z Rzeczypospolitej Polskiej do Chińskiej Republiki Ludowej” oraz w „Komunikacie w sprawie wymagań dotyczących kontroli i kwarantanny importowanej polskiej wołowiny” (Komunikat GACC nr 87). Nie są to jednak wszystkie normy GB, a tylko te, które eksporter musi poznać i wdrożyć jak przysłowiowy pacierz. Wszystko zależy od tego, jaki rodzaj ekspansji zostanie wybrany.

Ochrona marki

W chińskim prawie ochrony znaków towarowych obowiązuje zasada first-to-file, czyli kto pierwszy ten lepszy. Jest to doktryna, która gwarantuje wyłączne prawo do używania znaku towarowego rejestrującemu, który składa wniosek jako pierwszy, i zapewnia rejestrującemu wysoki stopień ochrony prawnej do wyłącznego użytku w Chinach. Inaczej pisząc znaki towarowe zarejestrowane i objęte ochroną prawa polskiego, unijnego lub innego kraju nie dają gwarancji ochrony w Państwie Środka. W rzeczywistości to nie ma znaczenia. W kraju Konfucjusza obowiązują inne zasady. W praktyce jest tak, że ten kto pierwszy zastrzeże znak lub nazwę – nawet nie swoje – ten korzysta z ochrony i to od chwili złożenia wniosku. Niestety wiele polskich firm (i to te bardzo znane) z sektora rolno-spożywczego straciło swoje nazwy i logotypy. Niektórym udało się je odzyskać, ale są też takie, które do dziś walczą o swoją własność.

Gdyby prześledzić chińskie branżowe media rolno-spożywcze, to zauważy się, że Chińczycy znają nasz rynek wołowiny i znają nasz potencjał produkcyjny, podczas gdy nasi producenci mają małą wiedzę o chińskim rynku lub nie mają jej wcale. Budowanie planów ekspansji na chiński rynek jedynie przy założeniu „mam świetny towar i będę go wrzucał go tam” jest przepisem na bolesną porażkę. My chcemy sprzedać im wołowinę, a prawda jest taka, że oni jej jako takiej nie potrzebują, bo nie kupują mięsa dla mięsa, tylko dla białka i innych wartości odżywczych. Chińczycy są doskonale wydedukowani w zakresie znaczenia żywność dla zdrowia. Dlatego też w produktach żywnościowych szukają białka, witamin, mikroelementów, a więc tego, co gwarantuje prawidłowy rozwój jak i dobry stan zdrowotny. Konieczne jest więc poznanie nawyków i zachowań konsumenckich.

Wolumen, wartość i cena

Chińskiego nabywcę będą interesować różne fakty dotyczące produkowanej przez nas wołowiny, ale decyzję o zakupie z pewnością podejmą w oparciu o wolumen, wartość i cenę, czyli zasadę WWC.

W pierwszym przypadku chodzi o realny i wykonalny miesięczny i roczny tonaż (w świetle zapisów Protokołu jak i wymogów nie będzie to zadanie łatwe, bo bydło nie tylko nie może być starsze niż 30 miesięcy ale musi być urodzone, wychowane i ubite w Polsce. Tymczasem według danych ARiRM pogłowie bydła na koniec lipca 2023 roku wyniosło 6 397 006 sztuk). Trzeba więc mieć dla chińskiego partnera wiarygodną odpowiedź, chyba że chcemy stracić swoją mianzi.

Z kolei sprzedaż poprzez wartość nie ma nic wspólnego z ceną. To jest zbiór indywidualnych cech i właściwości naszego produktu, które wyróżniają go na tle konkurencji. W Polsce trudno znaleźć taką praktykę. Większość sprzedaży opiera się o marketingowe sztuczki i koloryzowanie faktów. W Chinach, zgodnie z chińskim prawem bezpieczeństwa żywności oraz prawem reklamy, o produkcie żywnościowym trzeba mówić li tylko prawdę i nic poza tym. Zakazane jest twierdzenie, że zjedzenie naszego steku wołowego zapewni nam życie w zdrowiu lub – co gorsze – ochroni przed chorobami. Sprzedaż poprzez wartość nie jest wcale zadaniem łatwym i wymaga dogłębnej analizy naszego produktu w kontekście chińskiego prawa oraz nawyków i zachowań konsumenckich.

Chińczyk widząc obiektywną wartość jest w stanie zapłacić nawet wyższą cenę. Jednak z uwagi na silną na rynku wołowym w Chinach konkurencję, w zakresie jakości jak i wartości, zbudowanie własnego modelu produktu i jego profilu cenowego również nie będzie zadaniem łatwym.

Gdzie i jak szukać klientów?

Sektor wołowy w Polsce nie dysponuje środkami na promocję w Chinach, takimi jak na przykład Australijczycy czy Brazylijczycy. Nie oznacza to, że nasi producenci są skazani na porażkę. Tajemnica tkwi między innymi w tym, gdzie szukać potencjalnych odbiorców.

W Chinach są dwa rodzaje targów: międzynarodowe oraz chińskie międzynarodowe. Do pierwszej grupy należą np. SIAL Shanghai czy Anufood w Shenzhen. Druga kategoria to targi organizowane przez chińskie instytucje (najczęściej branżowe zrzeszenia), na które przyjeżdża cała chińska branża (firmy, eksperci, przedstawiciele sieci handlowych, kupcy, dystrybutorzy, naukowcy itd.) oraz zagraniczne firmy z danej branży, które albo już są na chińskim rynku albo dopiero planują na niego wejść. Z uwagi na to, że Chiny to wielki kraj, to niemal w każdej prowincji odbywają się jakieś ważne targi mięsne, często o zasięgu i znaczeniu ogólnokrajowym. Oferta jest naprawdę bogata i tylko od celów eksportowych danej firmy, zależy to, gdzie ona powinna skupić swoje działania.

Ponadto należy mieć na uwadze to, że 2 procent Chińczyków z liczącej ponad 1 mld 450 mln ludzi, czyli blisko 30 mln, to muzułmanie. Rynek halal należy do najszybciej rosnących i jednocześnie bardzo zyskownych.

Już po publikacji przez GACC wymogów zdało się słyszeć opinie, że do Chin polski zakład wołowy, który uzyska uprawnienia eksportowe będzie mógł sprzedawać przez pośredników. Nie będzie mógł. Jasno jest to zapisane w wymogach GACC jak i w Protokole. Oba te dokumenty precyzyjnie stanowią, że pomiędzy polskim producentem a chińskim odbiorcą może być li tylko zatwierdzona chłodnia składowa.

Należy podkreślić, że zgodnie z chińskim prawem bezpieczeństwa żywności oraz Zarządzeniem 248 i Zarządzeniem 249 importerem wołowiny do Chin może być tylko podmiot, który został zatwierdzony przez GACC i ma licencję importową na tego rodzaju produkt. A do tego zarówno polski producent, chłodnia składowa oraz chiński importer, każdy z osobna musi mieć swoje indywidulane konto w systemie CIFER Single Window (chiński internetowy system rejestracji eksporterów i importerów), który prowadzi i którym zarządza Generalna Administracja Celna Chin. W przypadku polskich firm dodatkowo muszą one uzyskać akredytację Głównego Lekarza Weterynarii potwierdzoną odpowiednim dokumentem, którego wzór został wcześniej przedstawiony stronie chińskiej i został przez nią zatwierdzony.