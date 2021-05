Jakich trendów cenowych spodziewać się w najbliższym czasie na rynku bydła?

Ceny bydła pod koniec drugiego kwartału mogą ulec delikatnej korekcie. Jest to naturalne zachowanie tego rynku, jak informuje Jacek Zarzecki, prezes PZHiPBM dodając jednak, że szereg czynników obserwowanych obecnie na rynku może wpłynąć na zamianę standardowego trendu.

Ceny bydła od pewnego czasu stale rosły, jednak ostatnio dynamika tego wzrostu nieco zmalała.

Czego można spodziewać się na rynku bydła w najbliższym czasie? Czy ceny w skupach utrzymają się w drugim kwartale? Na pytania te odpowiada Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

– W pierwszym kwartale 2021r. mieliśmy najlepsze ceny bydła od 2018 r. i to jest bardzo dobry prognostyk dla hodowców bydła. Jeżeli chodzi o ceny w drugim kwartale to mogą one pod koniec kwartału ulec delikatnej korekcie. Jest to naturalne zachowanie tego rynku, choć ze względu na mniejszą ilość towaru na rynku korekty nie powinny być duże – mówi Zarzecki.

Jak wskazuje nasz rozmówca, niewielka podaż bydła na rynek związana jest z czterema czynnikami. Pierwszym jest zapas pasz u rolników, dzięki któremu nie zachodzi konieczność redukcji pogłowia w stadach. Drugim jest pomoc covidowa, która została udzielona w zeszłym roku hodowcom bydła, a trzecim bliskość sezonu pastwiskowego. Czwartym zaś jest wysoka cena mleka, w związku z którą rolnicy mogą wstrzymać się od redukcji stad, co może przełożyć się na wyższe ceny bydła w skupach.

– Jeśli przeanalizujemy poprzednie lata zauważymy, że drugi kwartał zazwyczaj wiąże się z korektami, jednak ten rok może się różnić od poprzednich również dlatego, że zgodnie z wypowiedziami premiera i ministra zdrowia w tym czasie ma zostać otwarty rynek HoReCa. Spowoduje to wzrost zapotrzebowania na polską wołowinę, nie tylko wśród krajowych odbiorców, ale i zagranicznych, co pociągnie za sobą wzrost cen skupu bydła – mówi prezes PZHiPBM.

Warto zauważyć, że mimo dość wysokich cen, jak na polskie realia, są one nadal o ok. 20 proc. niższe niż w krajach Europy Zachodniej, jak podkreśla Zarzecki.

– Jestem optymistą jeśli chodzi o wzrost cen. Może to także spowodować, że większa liczba rolników będzie zainteresowana przestawieniem się na hodowlę bydła, a to dobrze będzie wróżyło dla polskiego sektora wołowiny – stwierdza nasz rozmówca.