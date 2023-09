W związku z obecną sytuacją w Podlaskim Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka, podlascy hodowcy są mocno podzieleni i zdezorientowani, jak zaznacza Leszek Gosk, hodowca bydła mlecznego z Podlasia. Dlaczego doszło do rozłamu i co należałoby uczynić, aby ponownie zjednoczyć hodowców z tego regionu?

W dochodzeniu do sukcesu w chowie bydła i produkcji mleka bardzo pomocna jest współpraca z innymi hodowcami, jak zaznacza Leszek Gosk, hodowca bydła mlecznego z Podlasia, który od lat działa w Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Nasz rozmówca podzielił się z nami wspomnieniami na temat początków Podlaskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

– Rolnicy się spotykali, wymieniali swoje poglądy, czasem ktoś rzucił jakiś pomysł, bo był gdzieś za granicą. To nie brało się znikąd, trzeba było coś gdzieś zobaczyć i przekazać, żeby to funkcjonowało. Sądzę, że to dobrze działało, każdy się rozwijał, miał zastrzyk wiedzy od tych naszych mądrych ludzi z Federacji – mówił Gosk.

Co było przyczyną rozłamu hodowców na Podlasiu?

Postęp w podlaskiej hodowli został osiągnięty m.in. dzięki dopłatom do postępu genetycznego, ale równie dużą rolę odegrała współpraca hodowców, wspólne wyznaczanie celów i dążenie do ich realizacji. W pewnym momencie coś się jednak zmieniło. W ocenie Goska, przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka.

– Po części związane było to z pandemią. Ludzie przestali się spotykać, później część hodowców jakby miała cel odrębny niż my, żeby trochę skłócić hodowców, i to tak się zaczęło. Potem te wybory i niejasności – tłumaczył Gosk.

Jak dodał, obecna sytuacja związana jest również ze śmiercią Krzysztofa Banacha, który przez wiele lat był liderem podlaskich hodowców.

– Krzysztof Banach był ikoną podlaskiego, a nawet krajowego, mleczarstwa. To był człowiek, który scalał wszystkich rolników. Po jego śmierci niektórzy uznali, że mogą dojść do nowej władzy i zaczęły się te konflikty – zaznaczył nasz rozmówca, dodając, że nawet w takiej sytuacji nie powinno się przekreślać wszystkich dokonań poprzedników.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej bez wglądu w dokumenty

Nasz rozmówca był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej w „starych strukturach” PZHBiPM, a także w nowych, choć nie na długo. Jak wytłumaczył Gosk, zadaniem Komisji Rewizyjnej jest m.in. monitorowanie wydatków oraz kontrola dokumentów.

– Przed każdym Walnym Zebraniem dostawaliśmy wszystko do wglądu i po zapoznaniu się z dokumentami podpisywało się protokół zebrania i było w porządku. Potem nowe władze się wybrały, ja też zostałem wybrany, z czego bardzo się cieszę, i gdy przed Walnym Zebraniem poprosiłem dyrektora biura, żeby przedłożył dokumenty, ponieważ przed podpisaniem protokołu muszę je zobaczyć, nie dostałem odpowiedzi, w związku z czym nie podpisałem tych dokumentów. Złożyłem jednak pismo do dyrektora, oficjalne, żeby udostępnił dokumenty, to wtedy podpiszę protokół. Do dziś nie dostałem odpowiedzi. Zaś miesiąc po złożeniu pisma dostałem telefon od dyrektora z informacją, że następnego dnia powołana jest Komisja Rewizyjna i prosi o przybycie. Niestety nie mogę tak zorganizować czasu od razu, w związku z pracami polowymi, i nie mogłem tam pojechać, więc zostałem odwołany z tej Komisji – mówił Gosk.

Jak stwierdził nasz rozmówca, nie dostał jeszcze oficjalnej decyzji, jednak nieoficjalnie już wie, że nie jest przewodniczącym Komisji.

Jakich zmian potrzebuje Podlaski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka?

Pytany o zmiany, które powinny zajść w PZHBiPM, Gosk stwierdził, że przede wszystkim sytuacja „powinna wrócić na normalne tory”.

– Rolnicy muszą wiedzieć, co dzieje się z ich składkami, co się organizuje, trzeba scalać, zapraszać wszystkich, bo inaczej się nie da. Ludzie muszą się spotykać. Jak się nie spotykają, to powstają różne spiski, bo wiadomo, ten nie był, ten był, i tak się potem dzieje. Myślę, że przez to są takie waśnie – zaznaczył nasz rozmówca, dodając, że obecnie hodowcy na Podlasiu są mocno podzieleni.

Nie można umniejszać osiągnięć poprzedników

Kością niezgody jest w tym monecie, m.in. umniejszanie przez nowe władze PZHBiPM osiągnięć dokonanych przez wcześniejsze zarządy Związku w ciągu ostatnich 30 lat.

– Dla mnie to jest nie do przyjęcia. Ja i moi koledzy pracowaliśmy, żeby to dobrze działało, te wystawy, Szkoła Młodych Hodowców, a dzisiaj to wszystko się neguje, bo „stary układ”. Nie rozumiem tego. (…). Musi być jedność – podkreślił Gosk. – Nie zawsze musimy się zgadzać. Zbudowanie czegoś dużego i dobrze działającego wymaga odmiennych zdań, bo przy jednakowym myśleniu nie da się zrobić czegoś takiego. To musi być dyskusja. Jednak musi być też jakiś konsensus w końcu. Nie może być rozłamu wśród podlaskich hodowców. W tej chwili tutejsi rolnicy są zdezorientowani, bo nie wiedzą, co się dzieje. Trzeba, żeby to wróciło na normalny tor, bo w tej chwili to nie idzie w dobrym kierunku – stwierdził nasz rozmówca.

30-lecie Podlaskiego Związku Hodowców Bydła

Niedawno odbyło się trzydziestolecie PZHBiPM, które zorganizowane zostało przez nowy zarząd. Jak zaznaczył Gosk, lista zaproszonych gości nie zawierała m.in. części osób, które budowały Związek.

– Nie tak się to u nas odbywa. Kiedyś się tak nie odbywało. Jest honor i szacunek dla kogoś, kto ma być zaproszony. Jednak wszyscy w tym działają. Nie można wyodrębniać, że ja jestem dobry, a ty nie, to nie możesz mieć sztandaru – wskazał.

Co umożliwiłoby zjednoczenie podlaskich hodowców?

Pytany o rozwiązania, które pozwoliłoby na zjednoczenie podlaskich hodowców, Gosk zaznaczył, że konieczna jest komunikacja obydwu stron.

– Myślę, że trzeba się spotykać na zebraniach regionalnych i być wyrozumiałym oraz słuchać się ze zrozumieniem, żeby to skutkowało zjednoczeniem. Jak będziemy iść dwiema różnymi drogami, t nic z tego nie będzie, a stracimy bardzo dużo, szczególnie w zakresie rozwoju naszej hodowli – wskazał nasz rozmówca.

W jaką stronę będzie się rozwijać podlaska hodowla bydła?

Jaki będzie kierunek rozwoju podlaskiej hodowli bydła w obecnych warunkach ekonomicznych?

– Myślę, że wydajność krów osiągnęła już maksymalny poziom. Nie da się już więcej z tych krów osiągnąć, ale możemy poprawić parametry mleka. Rozwojowa może być także nowa linia mleka A2A2. To jest przyszłość, która będzie przekładała się na cenę mleka – stwierdził Gosk.