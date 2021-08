Jakie korzyści dla rolnika z uczestnictwa w działaniu "Współpraca"?

W ramach działania "Współpraca" rolnik może wziąć czynny udział we wdrażaniu innowacji, wpływających na wzrost efektywności gospodarstw.

O zasadach i korzyściach płynących z udziału w działaniu "Współpraca" w ramach PROW, opowiada Aleksander Bomberski, krajowy broker innowacji, główny specjalista, CDR w Brwinowie Oddział w W-wie.

Działanie to motywuje rolników do podjęcia wielopodmiotowej współpracy. Dofinansowanie kierowane jest do grup operacyjnych. Do tej pory przeprowadzono już cztery nabory w ramach PROW.