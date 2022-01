Jakie plany ma sektor wołowiny na 2022 r.?

Co polska branża wołowa chciałaby osiągnąć w 2022? Z jakimi wyzwaniami sektor będzie musiał się zmierzyć? Zdaniem Jacka Zarzeckiego, prezesa PZHiPBM, głównym wyzwaniem będzie Plan Strategiczny, poszukiwanie nowych rynków eksportowych oraz przeprowadzenie pilotażu paszportyzacji polskiej żywności.

– Wyzwaniem dla sektora jest przede wszystkim Plan Strategiczny, ponieważ będzie on wyznaczał kierunek rozwoju polskiej hodowli i produkcji żywca wołowego. Mamy potężne możliwości i szanse, zawłaszcza w sytuacji, gdy u największych producentów w UE produkcja jest ograniczana. Powinniśmy wykorzystać tę szansę właśnie teraz, gdy mamy czas prosperity, bo dzisiaj polscy hodowcy i producenci otrzymują stawki w pierwszej piątce w UE pod względem wysokości cen – mówił Jacek Zarzecki, prezes zarządu Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. – Utrzymanie wysokich cen będzie gwarantem tego, że opłacalność produkcji będzie utrzymywała się na tym poziomie. Prognozuję, że ceny wołowiny w roku 2022 jeszcze wzrosną, jeśli uda nam się pozyskać nowe rynku eksportowe – dodał.

Zdaniem naszego rozmówcy bardzo ważnym zagadnieniem jest przeprowadzenie pilotażu paszportyzacji polskiej żywności.

– Nasza wołowina już nie konkuruje na rynku ceną, więc musimy sprawdzić co da nam przewagę konkurencyjną. Elementem, który powinien dać nam możliwość zdobycia tej przewagi jest właśnie paszportyzacja. Pozwoli nam to na wprowadzenie pełnej transparentności całego łańcucha, czego oczekują konsumenci – podkreślił Zarzecki.

W jego opinii potrzebne jest również wprowadzanie kolejnych, korzystnych dla sektora działań.

– Niewątpliwie potrzebne jest również krajowe wsparcie pewnych działań, które są już realizowane. Wielkim sukcesem okazał się dobrostan plus. Liczymy na to, że od 2023 r. zacznie być wprowadzany dobrostan plus do opasów. Co prawda proponowana wysokość stawki nie odpowiada na potrzebom, ale mam nadzieję, że pewne rzeczy jeszcze w ramach Planu Strategicznego uda się dopracować – mówił Zarzecki.

Jak wskazał Zarzecki, wiele będzie zależało od dalszego rozwoju pandemii oraz sytuacji na rynku brytyjskim.

– Mam nadzieję, że przetrwamy czasy związane z pandemią, ponieważ powodują one pewien niepokój. Praktycznie z tygodnia na tydzień mogą być zamykane rynki HoReCa czy możliwości eksportowe – zaznaczył nasz rozmówca. – Zobaczymy też co będzie się działo na rynku brytyjskim, który jest dla nas jednym z czołowych odbiorców wołowiny, a od pierwszego stycznia, a później od pierwszego lipca, wprowadza nowe przepisy związane z kontrolami importu, a także podpisuje umowę o wolnym handlu z krajami innymi niż UE – dodał.

To na pewno będzie rok pełen wyzwań, jak podkreślił Zarzecki.

– Powinniśmy wykorzystać ten czas prosperity na budowanie odporności naszego sektora. Sektor wołowiny od lat pokazuje, pomimo pewnych wahań, że jest sektorem najstabilniejszym i najlepiej rozwijającym się w produkcji z rolno-spożywczej. Jesteśmy nadal świetną alternatywą dla producentów trzody, czy mleka, którzy chcą się wycofać z tego kierunku rolnictwa – mówił prezes PZHiPBM. – Liczymy na to, że uda się przekonać ministerstwo do wdrożenia pewnych działań mających na celu wzmocnienie sektora. Z dużą nadzieją patrzę w kierunku wicepremiera Kowalczyka i wiceministra Kołakowskiego, który ogłosił, że będzie dążył w kierunku wsparcia hodowli i zwiększenia pogłowia bydła mięsnego – dodał.