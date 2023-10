Polska czerwona to jedyna rasa, której mleko może być wykorzystywane do produkcji oscypka, bryndzy i redykołki. Ma także najwięcej produktów wpisanych na listę produktów tradycyjnych MRiRW.

Ze względu na niższą wydajność rasy rodzime budziły na przestrzeni lat coraz mniejsze zainteresowanie wśród hodowców bydła i były tym samym wypierane z hodowli. Należy jednak pamiętać, że są to rasy o unikalnych cechach, które umiejętnie wykorzystane mogą przynieść hodowcy dodatkowe zyski.

Do polskich ras rodzimych bydła zaliczamy: rasę polską czerwoną, białogrzbietą, polską czerwono-białą oraz polską czarno-białą. W tym artykule przybliżone zostaną pierwsze dwie rasy.

Rasy rodzime w ocenie mięsnej

Bydło rasy polskiej czerwonej oraz białogrzbietej należy do typu użytkowego mięsno-mlecznego i choć przez wiele lat było wykorzystywane głównie do produkcji wysokiej jakości mleka, to charakteryzuje się również bardzo dobrą jakością mięsa. W związku z tym na wniosek hodowców Instytut Zootechniki – PIB dopuścił możliwość prowadzenia oceny w zakresie cech produkcji mięsa – dla rasy polskiej czerwonej od 2017 r., zaś dla białogrzbietej

od 2019 r.

Warunkiem jest utrzymanie głównego kierunku użytkowania – mlecznego – jako dominującego, gdyż mleko od ras zachowawczych jest cennym surowcem do wyrobu wielu regionalnych serów, co powiązane jest z dziedzictwem kulturowym polskiej wsi. Od 2021 r. wprowadzone zostały limity krów kwalifikowanych do programu ochrony dla ras o typie użytkowym mięsno-mlecznym w zakresie cech produkcji mięsa (dla polskiej czerwonej na poziomie 35 proc. wszystkich sztuk zakwalifikowanych do programu ochrony danej rasy w poprzednim roku, zaś dla rasy białogrzbietej na poziomie 30 proc.).

Aktualne pogłowie rasy polskiej czerwonej

Rasa polska czerwona jest najliczniej reprezentowaną polską rasą zachowawczą bydła. W ubiegłym roku w Polsce liczba zwierząt tej rasy wynosiła 4108 szt. (2625 szt. w ocenie mlecznej i 1483 szt. w ocenie mięsnej) (...).