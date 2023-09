Aktualna sytuacja na rynku mleka nie należy do najlepszych, jednak obniżki cen mleka mają różną skalę w zależności od regionu oraz sytuacji ekonomicznej podmiotu skupowego, co potwierdzają dość zróżnicowane wypowiedzi hodowców, których poprosiliśmy o ocenę aktualnej opłacalności produkcji mleka.

Postępujące spadki cen mleka w skupie sprawiają, że branża mleczarska od dłuższego czasu podkreśla trudną sytuację w sektorze i apeluje o podjęcie działań mających wspomóc producentów i przetwórców mleka.

Sytuacji nie poprawiają problemy z bazą paszową, będące następstwem tegorocznej suszy.

Obniżki cen mleka mają jednak różną skalę w zależności od regionu oraz sytuacji ekonomicznej podmiotu skupowego, różnicowany jest także wpływ suszy, co potwierdzają wypowiedzi hodowców, których poprosiliśmy o ocenę aktualnej opłacalności produkcji mleka.

Cena skupu mleka na poziomie kosztów produkcji

– Opłacalność w przypadku mojego gospodarstwa, które nastawione jest wyłącznie na produkcję mleka, obecnie jest znikoma. Należy jednak podkreślić, że nie dopłacamy do produkcji jedynie dzięki temu, że mamy zapasy pasz i nie musimy nic dokupować. W innym przypadku moglibyśmy zapomnieć w rentowności – mówi Ireneusz Jasiński, hodowca bydła mlecznego z województwa lubelskiego.

Jak informuje hodowca, aktualna cena, którą otrzymuje za mleko waha się mniej więcej na poziomie kosztów produkcji białego surowca.

– Moje mleko trafia do Mlekovity. Obecnie płacą oni ok. 2 zł/l mleka, czyli mniej więcej na poziomie kosztów produkcji. W skali kraju nie jest to zły wynik. W niektórych miejscach płacą nawet po 1,50 zł/l – zaznacza nasz rozmówca.

Kolejnym problemem, o którym wspomina nasz rozmówca są ceny paliwa, które mają znaczny udział w kosztach produkcji.

– Dodatkowo sytuację pogarszają podwyżki cen paliwa, które w ostatnim tygodniu podrożało o 50 gr/l, pomimo wielkich obietnic letnich obniżek 30 gr/l – podkreśla Jasiński.

Sytuacji nie poprawiła susza i znaczny spadek plonów

O niewielkiej opłacalności mówi także Maciej Pohl, hodowca bydła mlecznego z województwa wielkopolskiego.

– Ze względu na spadające ceny mleka opłacalność produkcji naszym gospodarstwie nie jest rewelacyjna, ale wciąż wychodzimy na delikatny plus. Niestety sytuacji nie poprawiła susza, z związku w którą mamy o ok. 1/3 sianokiszonek mniej niż w zeszłym roku. W przypadku kukurydzy dopiero się okaże, jednak na pewno plony będą dużo mniejsze niż w zeszłym roku – stwierdza Pohl.

Mleczarnie produkujące na rynek krajowy są w lepszej sytuacji?

Z kolei Tomasz Mroczkowski, hodowca bydła mlecznego z województwa podlaskiego, zaznacza, że produkcja w jego gospodarstwie jest wciąż opłacalna.

– W przypadku naszego gospodarstwa produkcja mleka jest nadal opłacalna. Mamy oczywiście nadzieję, że koszty produkcji nieco spadną i dokładamy starań, aby je ograniczyć, ale nie jest źle – mówi Mroczkowski. – Mówiąc o rentowności, należy wspomnieć o wpływie suszy, która dała nam się mocno we znaki, przez co jesteśmy zmuszeni do zakupu pasz. Pomimo tego aktualna sytuacja nie jest zła - pozwala nawet na inwestowanie w rozwój gospodarstwa, więc rozważamy przebudowę parku maszynowego, żeby ułatwić sobie pracę – dodaje.

W cenie Mroczkowskiego za tę stosunkowo dobrą sytuację odpowiada fakt, że mleczarnia odbierająca od niego mleko skupia się na rynku krajowym.

– Mamy to szczęście, że u nas nie było spadków cen skupu mleka od dłuższego czasu. Mniej więcej pół roku temu stawki faktycznie spadły o 10 gr/l, ale od tamtej pory jest stabilnie. Naszym odbiorcą jest Piątnica, która obecnie płaci nam ok. 2,70 zł/l. Jest to mała mleczarnia, która produkuje na rynek krajowy, co jest dużą zaletą, ponieważ zawirowania na światowych rynkach produktów mleczarskich obijają się głównie na pomiotach, które skupują mleko i je eksportują. W takich przypadkach widoczne są spadki nawet do poziomu 1,40 zł/l – tłumaczy nasz rozmówca.

Brak rentowności, a nawet dopłacanie do produkcji

Odmienną oceną rentowności produkcji mleka dzieli się z nami inny bydła mlecznego z województwa podlaskiego, tj. Wojciech Chrostowski.

– W naszym przypadku nie można mówić o opłacalności produkcji. Wychodzimy obecnie na zero, a nawet na minus. Litr mleka ma aktualnie niewielką siłę nabywczą. Na litr ropy trzeba by sprzedać 4 litry mleka i jeszcze zabraknie. Ponadto musiałaby to być dobra mleczarnia, żeby to się mogło udać – podkreśla nasz rozmówca. – Sytuacji nie poprawia fakt, że przez suszę mamy ok. 50 proc. mniej pasz. Została jeszcze kukurydza, ale wygląda to bardzo słabo. Dobrze, że mamy zapas z zeszłego roku, który nieco uzupełniliśmy paszami z zakupu i mamy nadzieję, że wystarczy – dodaje.

Czego można się spodziewać na rynku mleka?

Zdaniem naszego rozmówcy na rynku mleka niedługo powinny pojawić się podwyżki.

– W mojej ocenie w nieodległej przyszłości na rynku mleka dojdzie do podwyżek, ponieważ słabe plony oraz redukcja liczby stad sprawią, że spadnie podaż mleka, co powinno przełożyć się na podwyżki – mówi Chrostowski. – Logicznie myśląc, skarmianie tak lichych pasz musi przynieść spadek produkcji mleka, a za tym powinny przyjść wyższe ceny białego surowca – zaznacza.

Co mogłoby pomóc sektorowi mleczarskiemu?

W ostatnim czasie usłyszeć można o wielu rozwiązaniach, które mogłyby wspomóc sektor mleczarski w tym trudnym czasie.

W ocenie Wojciecha Chrostowskiego najkorzystniejsze byłoby wprowadzenie paliwa rolniczego i skupu interwencyjnego.