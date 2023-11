Po kilku miesiącach spadków cen mleka w skupie rodzi się nadzieja na odwrócenie trendu.

Nieznaczna poprawa na polskim rynku mleka

Od stycznia do sierpnia br. ceny mleka w skupie w Polsce spadały non stop. W tym czasie wg danych GUS mleko potaniało średnio o 32,2 proc. We wrześniu cena wzrosła o niespełna jeden proc. Oczywiście nie jest to powód do radości ani też do odtrąbienia końca fali spadkowej.

Nadzieja na odwrócenie trendu spadkowego cen mleka

Jednak ostatnie cztery przetargi przetworów mleczarskich na nowozelandzkiej platformie GDT dają nadzieję na rychłą poprawę sytuacji na rynku mleka surowego w skupie. Historycznie rzecz ujmując, to generalnie kwotowania na platformie nowozelandzkiej wyprzedzały zmiany cen mleka w skupie w tym samym kierunku.

We wrześniu według danych GUS średnia cena mleka surowego w skupie w Polsce wzrosła o 0,9 proc. do poziomu 188,38 zł/100 l. Od września 2022 do września 2023 mleko potaniało o 24,5 proc. Od historycznego szczytu kwotowań w grudniu ub.r. cena obniżyła się o 31,6 proc.

Poniższy wykres przedstawia ceny mleka surowego w skupie w Polsce wg GUS



Źródło: GUS

Według danych KE w sierpniu br. średnia ważona cena mleka surowego w skupie w UE-27 spadła o 0,2 proc. do 43,65 euro/100 kg. Przez ostatnie 12 miesięcy średnia unijna cena mleka obniżyła się o 16,7 proc. Był to ósmy z rzędu miesiąc spadeu średniej ceny mleka surowego w skupie na rynku unijnym. W tym czasie (od grudniowego historycznego szczytu kwotowań) zniżka wyniosła 25,1 proc.

Poniższy wykres przedstawia średnie ceny mleka surowego w skupie w UE



Źródło: KE

Według danych KE w Polsce cena mleka surowego w skupie spadła w sierpniu o 1,0 proc. i wyniosła 41,72 euro/100 kg. W ujęciu sierpień 2022- sierpień 2023 kwotowania spadły o 18,0 proc. Obecna cena mleka w Polsce jest niższa o 4,4 proc. od średniej unijnej.

Poniższy wykres przedstawia średnie ceny mleka surowego w skupie w Polsce wg danych UE



Żródło: KE

Na nowozelandzkiej platformie GDT indeks obrazujący zmiany cen produktów mleczarskich podniósł się na ostatniej sesji (17.10.2023 r.) o 4,3 proc. i była to czwarta z rzędu sesja wzrostowa. W tym czasie wartość indeksu podniosła się o 16,9 proc.

Na ostatnim przetargu cena mleka pełnego w proszku (WMP) wzrosła o 4,2 proc., mleko odtłuszczone w proszku (SMP) podrożało o 4,2 proc., a cena masła wzrosła o 2,9 proc.

Poniższy wykres przedstawia wartość indeksu GDT



Źródło: www. globaldairytrade.info