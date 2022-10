„Wykorzystanie zużytych opon bez wymaganego zezwolenia na przetwarzanie odpadów rodzi konsekwencje prawne dla rolnika. Zgodnie z art. 194 ust. 4, ustawy o odpadach za przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia, wymierza się administracyjną karę pieniężną, nie mniejszą niż 1000 zł i nie większą niż 1 000 000 zł. Karę wymierza, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska właściwy ze względu na miejsce umiejscowienia pryzmy dociążonej oponami” – czytamy w komunikacie PFHBiPM.

W związku z powyższym rolnicy, którzy wykorzystują zużyte opony do obciążania pryzm, nieświadomie popełniają wykroczenie, za które mogą zapłacić znaczną karę administracyjną, jak tłumaczy Federacja.

Przeciwko takiej sytuacji zaprotestował Leszek Hądzlik, Prezydent PFHBiPM, który wystosował pismo do Henryka Kowalczyka, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym wyraził głębokie zaniepokojenie faktem przewidywanego karania rolników i hodowców za obciążanie pryzm z kiszonką zużytymi oponami. Zwłaszcza, że w naszym kraju ten sposób przygotowania silosów paszowych jest niezwykle popularny i stosowany zarówno przez małe gospodarstwa mleczne, jak i duże, towarowe hodowle bydła mlecznego, jak zaznaczył Hądzlik.

„W technologii zakiszania zielonek powszechną praktyką jest formowanie pryzm, gdzie folię pokrywającą pryzmę dociąża się warstwą ziemi, workami z piaskiem lub zużytymi oponami. W tym ostatnim przypadku, pojawia się jednak problem, ponieważ zużyte opony, w tym także samochodowe, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. stanowią odpady. W katalogu odpadów, opublikowanym rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 lutego 2020 r. zostały zakwalifikowane pod kodem 16 01 03 jako <<zużyte opony>>” – czytamy w liście do ministra.

„Zgodnie z rozporządzeniem wykorzystanie zużytych opon do obciążania pryzm kiszonkowych zaklasyfikowane zostało jako odzysk odpadów w procesie R11 i nie podlega zwolnieniu z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, o którym mowa w ustawie o odpadach. Z tego powodu proces odzysku, polegający na wykorzystaniu zużytych opon do obciążania pryzm kiszonkowych wymaga uzyskania zezwolenia, które wydaje, w drodze decyzji, marszałek województwa lub starosta na wniosek podmiotu, zamierzającego wykorzystać zużyte opony, w tym przypadku, do zabezpieczania pryzm kiszonkowych” wskazał prezydent PFHBiPM.