W 2018 roku do pustynnego stanu Kataru przywieziono krowy z USA, aby założyć farmy mleczne. Największa firma, Baladna, to obecnie 24 000 sztuk krów co daje 86 procentowy udział w katarskim rynku mleka.

Według Neue Zürcher Zeitung, ponieważ nie jest możliwy dalszy rozwój farm w Katarze, teraz inwestorzy chcą założyć gospodarstwa mleczne w Azji i Europie, Na Ukrainie i w Malezji planowane są gospodarstwa z 10 000 krów mlecznych każde. Oczekuje się, że wysokowydajne krowy na Ukrainie będą produkować 100 milionów litrów mleka rocznie. Rząd ukraiński z zadowoleniem przyjął te plany.

Hodowla zwierząt w Katarze jest dużym wyzwaniem ze względu na okresowo bardzo wysokie temperatury. Gospodarstwo o powierzchni 3840 hektarów w Baladna na północ od Kataru w pobliżu al-Chaur to najnowocześniejszy, w dużej mierze zautomatyzowany system. Posiada ogromne dojarnie karuzelowe i złożone systemy regulacji temperatury i wilgotności.