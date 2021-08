Katar wprowadził poważne ograniczenia w imporcie produktów mlecznych

Z początkiem tygodnia administracja w Katarze ogłosiła poważne ograniczenia w imporcie produktów mlecznych, które budzą duże obawy EDA i europejskiej laktosfery.

Jak informuje Polska Izba Mleka, w poniedziałek 23 sierpnia br. władze Kataru nałożyły duże ograniczenia dotyczące importu przetworów mlecznych.

Zgodnie z nowymi zasadami przedłużony został wymagany okres trwałości produktów po dostarczeniu do Kataru. Dodatkowo wprowadzono zakaz importu z wielu krajów – dozwolony import tylko z krajów wolnych od pryszczycy (co stanowi problem dla europejskich mleczarni produkujących np. w Maroku, Egipcie, KSA lub innych krajach trzecich). Zmianom uległy również zasady etykietowania oświadczenia o kraju pochodzenia



Z danych PIM wynika, że środki te mają skutek natychmiastowy, z wyjątkiem okresu na realizację istniejących zamówień. Według PIM jedynym celem jest wprowadzonych zmian jest protekcjonizm.

Lista produktów objętych nowym rozporządzeniem obejmuje:

– wszystkie rodzaje i wielkość mleka o przedłużonej trwałości (UHT) (pełne, o niskiej zawartości tłuszczu i odtłuszczone, smakowe lub bez dodatków smakowych). Również mleko o przedłużonej trwałości (UHT) bez laktozy.

– wszystkie rodzaje białych serów, feta, halawoo, akaway, napolsay, mashmolla, mujadallha, mushalla, mozzarella, labneh, świeża śmietana i sfermentowana śmietana, w tym wszystkie rodzaje białych serów bez laktozy i labneh bez laktozy;

– produkty mleczne z olejami roślinnymi i inne rodzaje mleka;

– śmietanka pasteryzowana i pasteryzowana śmietanka smakowa;

– śmietana gotowana, śmietana UHT, śmietana i bita śmietana

– sery przetworzone, w tym „ser śmietankowy”.

Istniejący standard GSO dotyczący trwałości żywności, a dla serów topionych wynosi 12 miesięcy, więc Katar powinien przestrzegać tej normy. Skrócenie terminu przydatności do spożycia serów topionych do 90 dni, przy czym 80 proc. okresu przydatności do spożycia po odprawie przesyłki jest nieuzasadnione i służy zakazowi importu.

Jak informuje PIM, w Katarze gromadzą się importerzy, aby wyrazić swoje niezadowolenie z powodu wydania tej decyzji, ponieważ spowoduje to utratę milionów dolarów i wzrost bezrobocia.