KE: Eksport masła i pełnego mleka w proszku gwałtownie wzrósł w 2020 r.

Według KE, handel zagraniczny produktami mleczarskimi UE rozwijał się w 2020 r. bardzo różnie.

Znacząco wzrósł eksport masła i pełnego mleka w proszku, podczas gdy dostawy odtłuszczonego mleka w proszku do krajów trzecich były zauważalnie niższe. Nastąpił również pozytywny trend w eksporcie serów. Jest to oparte na aktualnych danych z obserwatorium rynku mleka Komisji Europejskiej. Jednak w tych statystykach Wielka Brytania nie jest wymieniona, jako kupujący kraj trzeci.

W przypadku masła eksport z UE do krajów trzecich w 2020 r. wzrósł o 15 proc. do około 201 500 ton. Największym odbiorcą były USA z 37 700 tonami, kupiły one o 14 proc. więcej masła w Europie. Drugim, co do wielkości odbiorcą była Arabia Saudyjska, która prawie podwoiła swoje zakupy w UE do 17 700 ton (+ 96 proc.). Dostawy do Chin wzrosły o 41 proc. do 14 600 ton.

Wywóz pełnego mleka w proszku z UE w 2020 r. wzrósł o 12 proc, do 314 500 ton. Najważniejszym odbiorcą był Oman, który kupił go około 47 700 ton, czyli o 18 proc. Nastąpił też bardzo wysoki wzrost dostaw do Algierii, które w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły dwukrotnie o 102 proc. do 38 200 ton. Eksport do Nigerii również zwiększył się o 14 proc. do 21 300 ton.

Pozytywny rozwój odnotowano również w przypadku eksportu sera z UE. W 2020 roku eksport wzrósł o 8 proc. do około 908 500 tys. ton. Przy dostawach 128 100 ton (+ 13 proc.) Japonia była głównym. Na drugim miejscu uplasowały się Stany Zjednoczone z 117 700 tonami (-10 proc.), a trzecim, co do wielkości odbiorcą była Szwajcaria z 69 300 tonami (+ 12 proc.).

Wywóz odtłuszczonego mleka w proszku z UE wykazywał tendencję spadkową, zmniejszając się o 13 proc. do 802 300 ton w porównaniu z 2019 rokiem. Najważniejszym odbiorcą były Chiny, które jednak zmniejszyły swoje zakupy w UE o 1 proc. do 121 100 ton. Tuż za nią była Algieria, zwiększająca zakupy o 26 proc. do 118 600 ton. Na trzecim miejscu znalazła się Indonezja, która kupiła z UE 44 800 ton (-37 proc.) odtłuszczonego mleka w proszku.

UE pozostała niekwestionowanym największym światowym eksporterem sera w 2020 r. Z eksportem do krajów trzecich wynoszącym 1,36 mln ton, ale bez dostaw do Wielkiej Brytanii, UE wyraźnie wyprzedziła swoich dużych konkurentów Nową Zelandię (327 000 ton) i USA (359 000 ton).

W przypadku odtłuszczonego mleka w proszku swoją czołową pozycję obroniła UE z eksportem 827 000 ton (w tym Wielka Brytania), tuż za nią uplasowały się USA z 819 000 ton.

Zdecydowanie największym eksporterem pełnego mleka w proszku była Nowa Zelandia, która wyeksportowała łącznie 1,53 mln ton. Nowa Zelandia była również największym na świecie dostawcą masła i oleju maślanego, z dostawami do krajów trzecich na poziomie 423 000 ton.