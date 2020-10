KE oczekuje, że w 2021 r. produkcja mleka wzrośnie

Produkcja mleka w Unii Europejskiej znacznie wzrosła w tym roku i oczekuje się, że w 2021 r. będzie nadal rosnąć. Tak przynajmniej zakłada Komisja Europejska w swojej aktualnej prognozie rynkowej, która jednak została sporządzona z dużą dozą niepewnością ze względu na pandemię koronawirusa.

W bieżącym roku analitycy z Brukseli przewidują produkcję 154,0 mln ton mleka w UE-27, z czego ok. 144,9 mln ton powinno trafić do mleczarni po odliczeniu życia na paszę i spożycia własnego. W porównaniu do 2019 r. nastąpiłby wzrost przerobu surowca o 1,4 proc.

W nadchodzącym roku tempo wzrostu dostaw przetworów mlecznych powinno spaść do 0,8 proc. i osiągnąć łączną ilość 146,1 mln ton. Według KE, trudno jest utrzymać wysokie tempo wzrostu w 2020 r. jedynie powolnym ożywieniem popytu. Czynnikiem napędzającym spodziewany wzrost ilości mleka w 2021 r. powinien być wzrost wydajności mlecznej krów. Zakłada się przy tym normalne warunki pogodowe i żywieniowe.

Według KE w tym roku średnia wydajność mleczna na krowę wzrośnie o 1,6 proc. w porównaniu z rokiem 2019 do 7411 kg. W 2021 r., zgodnie z prognozą, wartość ta również powinna wzrosnąć o 1,6 proc. do poziomu 7529 kg. Jest to równoważone przez kurczenie się stada mlecznego na przestrzeni lat. Liczba krów mlecznych we UE spadnie w tym roku o około 0,4 proc. i oczekuje się, że w 2021 r. spadnie tym razem o 0,8 proc. osiągając nowy poziom 20,4 mln sztuk.

Według brukselskich ekspertów rynkowych spodziewana większa dostępność surowców w nadchodzącym roku doprowadzi do umiarkowanego wzrostu produkcji masła o 1 proc, odtłuszczonego mleka w proszku o 3 proc, a sera o 0,5 proc. W przypadku tych produktów oczekuje się również wzrostu wielkości eksportu o 3–5 proc., ponieważ wzrost konsumpcji w UE będzie prawdopodobnie raczej niewielki.

W przypadku świeżych przetworów mlecznych analitycy spodziewają się w 2021 r. nieco niższej produkcji i popytu ze strony mieszkańców UE w porównaniu do 2020 r. Ponieważ niekiedy przesadne zakupy występujące na początku kryzysu koronawirusa raczej się nie powtórzą. W przypadku pełnego mleka w proszku, ze względu na jego dobrą dostępność na całym świecie, oczekuje się, że eksport UE spadnie o 2 proc., a produkcja będzie o 0,5 proc. niższa niż w 2020 r.