KE: pozytywny trend cen na rynku mleka trwa nadal

Notowania w Unii Europejskiej dla standardowych produktów mlecznych nadal wykazują tendencję wzrostową.

Ubiegłoroczny poziom został teraz wyraźnie przekroczony we wszystkich kategoriach, zwłaszcza w przypadku masła, odtłuszczonego i pełnego mleka w proszku oraz sera i serwatki w proszku.

Wynika to z najnowszych danych z Obserwatorium Rynku Mleka Komisji Europejskiej. Gwałtowny wzrost cen obserwowany od sierpnia 2021 r. przypisywany jest przez obserwatorów rynku przede wszystkim stagnacji dostaw mleka i utrzymującemu się dobremu popytowi na rynkach międzynarodowych.

Wzrost średnich cen wszystkich produktów mlecznych

Do połowy grudnia 2021 r. ceny masła wzrosły do ​​średniej unijnej 547 euro/100 kg, przekraczając o 61 proc. ceny z poprzedniego roku. Odtłuszczone mleko w proszku wyceniono na 322 euro/100 kg, o 47 proc. więcej niż rok wcześniej. Pełne mleko w proszku również wykazywało silną tendencję wzrostową od sierpnia 2021 r. W połowie grudnia osiągnięto średnią wartość 400 euro / 100 kg, co odpowiada wzrostowi o 45 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. W przeciwieństwie do innych produktów mlecznych, cena sera cheddar wykazywała w tym roku niewielkie zmiany. Przy 332 euro / 100 kg pokazuje wzrost o 7 proc. w porównaniu do grudnia 2020 r.

Mniejsza podaż mleka surowego

Ograniczona podaż mleka surowego krajach produkujących również przyczyniła się do pozytywnego rozwoju cen. Według Komisji Europejskiej, podaż mleka surowego w UE od stycznia do września 2021 r. utrzymywała się na poziomie z poprzedniego roku. We wrześniu, w porównaniu z 2020 r., odnotowano spadek o 0,6 proc., przy czym w szczególności rolnicy z Niemiec, Francji i Holandii dostarczali mniej mleka. Od czerwca do października 2021 r. produkcja mleka w Nowej Zelandii była o 3,4 proc. niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, podczas gdy Australia odnotowała spadek o 2,9 proc. (od lipca do października). Tylko USA były w stanie przetworzyć o 1,6 proc. więcej surowego mleka w pierwszych dziesięciu miesiącach tego roku niż w tym samym okresie w 2020 roku.