Podczas tegorocznego Międzynarodowego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej wiele mówiło się o możliwych kierunkach rozwoju polskiego, europejskiego i światowego mleczarstwa. Zapytaliśmy więc Agnieszkę Maliszewską, organizatorkę Forum, dyrektor Polskiej Izby Mleka i pierwszą wiceprzewodniczącą Cogeca, jakie są kierunki kluczowe dla przyszłości polskiego mleczarstwa.

– Najważniejsze będzie to, co związane z kwestią zmian, przede wszystkim, jak pokazał nam pierwszy dzień Forum, zmian w zakresie zrównoważenia produkcji. Obecnie musimy patrzeć na produkcję i przetwórstwo mleka tak, aby uwzględniać wpisywanie się w wyzwania związane ze zmianą środowiska, z ograniczeniem zużycia wody, emisji CO2 i wielu innych. Musimy także zmieniać swoje podejście do konsumenta, do opakowań i całego procesu związanego z nowym i bardziej zrównoważonym postrzeganiem nie tylko sektora mleczarskiego, ale całego agrobiznesu. To tak naprawdę już dzisiaj wyznacza kierunki na przyszłość dla całego sektora rolno-spożywczego – mówiła Maliszewska.