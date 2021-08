KILW przeciwna radykalnemu ograniczeniu stosowania antybiotyków

Przedstawiciele Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zwracają uwagę na zagrożenia dla zdrowia i dobrostanu zwierząt, jakie mogą być spowodowane planowanym przez UE wycofaniem dużej liczby antybiotyków z zastosowania w medycynie weterynaryjnej.

Rozporządzenie ograniczające liczbę stosowanych w medycynie weterynaryjnej antybiotyków przyjęto już dwa lata temu. Do czasu jego wejścia w życie, czyli do końca tego roku Komisja Europejska, państwa członkowskie UE i Parlament Europejski mają opracować listę antybiotyków które będą stosowane wyłącznie w medycynie ludzkiej, a tym samym zakazane będą w medycynie weterynaryjnej.

Wypełniając ten obowiązek Komisja Europejska przygotowała racjonalny projekt rozporządzenia wykonawczego w sprawie „Kryteriów klasyfikacji środków przeciwdrobnoustrojowych zarezerwowanych do leczenia niektórych zakażeń u ludzi”. Projekt zyskał pozytywną ocenę takich instytucji jak Europejska Agencja Leków (EMA), Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). W lipcu 2021r przygotowany dokument został skierowany do rozpatrzenia przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego (ENVI). Niestety, ENVI w głosowaniu odrzuciła ten projekt, pomimo pozytywnych opinii ww. instytucji.

Zniknie większość antybiotyków?

Parlament Europejski ponownie będzie głosował nad tym projektem rozporządzenia w połowie września.

- Jeśli rezolucja przyjęta przez ENVI, uzyska także poparcie większości w Parlamencie Europejskim, to będzie to oznaczało całkowity zakaz stosowania w medycynie weterynaryjnej preparatów z grupy fluorochinolonów, cefalosporyn III i IV generacji, polimyksyn i makrolidów. Zakaz stosowania dotyczyłby wszystkich gatunków zwierząt i miałby dramatycznie niekorzystny wpływ na efekty leczenia chorób zakaźnych i zaraźliwych zwierząt w tym także zoonoz przenoszonych ze zwierząt na ludzi. Wiele infekcji bakteryjnych u zwierząt nie będzie mogło być odpowiednio leczonych. Przyjęcie takich rozwiązań będzie miało negatywny wpływ nie tylko na dobrostan psów, kotów, koni i zwierząt gospodarskich, ale przede wszystkim na stan zdrowia publicznego co w oczywisty sposób kłóci się z powszechnie akceptowaną koncepcją Jednego Zdrowia (One Health) – mówi Jacek Łukaszewicz Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

Czy za lekooporność faktycznie odpowiada medycyna weterynaryjna?

Wezwanie do ograniczenia stosowania antybiotyków w hodowli zwierząt ze względu na rosnącą oporność bakterii jest akceptowane przez lekarzy weterynarii, ale mało kto zna istotne detale i skalę tego zjawiska. Udowodniono, że tylko około pięć procent oporności na antybiotyki pochodzi z hodowli zwierząt. Dlatego zamiast wprowadzania, bez solidnych podstaw naukowych, dodatkowych ograniczeń stosowania antybiotyków u zwierząt należałoby zająć się wyjaśnieniem okoliczności, w których dochodzi do nadmiernego stosowania antybiotyków i gdzie naprawdę rozwija się masowa oporność bakterii na środki przeciwdrobnoustrojowe. Wszak lekarze weterynarii są ludźmi, których ten problem także dotyczy i w równej mierze chcą być skutecznie leczeni w przypadku zachorowania na choroby zakaźne wywoływane chorobotwórczymi bakteriami tak samo jak wszyscy pozostali. Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna apeluje więc do Parlamentu Europejskiego o odrzucenie szkodliwych dla zwierząt przepisów. Jednocześnie wraz z Europejską Federacją Lekarzy Weterynarii rozpoczęliśmy zbiórkę podpisów pod petycją wzywającą Parlament Europejski do odrzucenia wniosku ENVI i zaakceptowania propozycji Europejskiej Agencji Leków (EMA), aby wszystkie urzędowo zatwierdzone antybiotyki mogły być nadal stosowane w leczeniu wszystkich zwierząt w przyszłości!

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna podjęła się akcji zbierania podpisów pod petycją sprzeciwiającą się wejściu w życie szkodliwych przepisów. Poparcie dla inicjatywy można oddać na stronie internetowej organizacji.