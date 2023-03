Do projektu powołane zostało konsorcjum kilku organizacji branżowych i rzeźni. Po 2 latach rozpatrywania projekt otrzymał finansowanie. Zdaniem Jerzego Wierzbickiego – prezesa zarządu Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, system ma zostać uruchomiony w ciągu roku i objąć prawie 50% ubojów w Polsce. O szczegóły i cel projektu, dopytaliśmy prezesa PZPBM, podczas tegorocznego IX Forum Wołowiny.

Inicjatywa projektu wynika z dokumentów opracowanych w 2018 roku, przy współpracy z urzędnikami resortu rolnictwa. Potrzeba wdrożenia powstała poprzez niski udział sprzedaży na WBC, a znaczny udział w sprzedaży żywca przez pośredników.

-Aby budować zaufanie między rolnikami a zakładami, uznaliśmy i wpisaliśmy taki cel do strategii rozwoju sektora wołowiny, że należy przejść w kierunku obiektywnej oceny opartej o urządzenia, tak aby odpadł ten aspekt, że pracownik zakładu ocenia niepewnie. W czym jest problem? Rolnicy zakładają, że jeżeli ktoś ocenia subiektywnie i jest zatrudniany przez właściciela zakładu, on mu płaci pensję i wymaga, to nie wchodząc w szczegóły wielu rolników nie wierzy w obiektywizm. Więc trzeba ten system zmienić, aby był obiektywny – mówił Wierzbicki.