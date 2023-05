Podczas XXX Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych samice z gospodarstwa Artura Klupsia ponownie pokazały klasę zdobywając trzy czempionaty i jeden wiceczempionat.

O drodze do sukcesu rozmawialiśmy z synem Artura Klupsia - Dariuszem, hodowcą bydła mlecznego z Pępowa. Podkreślił on, że ciężko wskazać kluczowe składowe sukcesu.

– Program hodowlany prowadzony jest cały czas, ale, jak podkreśla tata, genetyka to nie matematyka. Nie można sobie wyliczyć ani przewidzieć co się urodzi. To ciężka praca, przemyślenia na temat tego co się dzieje, doglądanie zwierząt, dobieranie buhajów i szkolenie się cały czas. Z wystaw można się wiele nauczyć. Uczestniczymy w nich już 20 lat i co roku dowiadujemy się czegoś nowego, czy to z zakresu przygotowania, czy doboru buhajów – mówił Dariusz Klupś.