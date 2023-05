Podczas XXX Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych samice z Przedsiębiorstwa Rolniczo – Hodowlanego Gałopol zdobyły aż cztery tytuły (dwa czempionaty i dwa wiceczempionaty). W kategorii krowy w III laktacji i dalszej przypadły im wszystkie wyróżnienia.

Jak podkreślił Andrzej Kojro, p.o. prezesa zarządu Przedsiębiorstwa Rolniczo – Hodowlanego Gałopol, jest to efekt współpracy całego zespołu.

– Wiele jest fundamentów sukcesu. Na pewno należy pamiętać, że współpraca popłaca. To bardzo ważny element w działalności rolniczej - zaufanie, dawanie sobie szansy, żeby wykorzystać potencjał wszystkich pracowników. W naszej spółce cała załoga, do upraw, przez hodowlę i zootechników, po specjalistę z Irlandii wspólnie przykłada się do osiąganych efektów. W pojedynkę trudno o takie sukcesy – zaznaczył nasz rozmówca.