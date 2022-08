Dzięki przewidzianemu w KPS wsparciu dobrostanu zwierząt likwidacja gospodarstw hodowlanych w Polsce zostanie zahamowana, jak twierdzi komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski podzielił się ostatnio opinią na temat wpływu ekoschematu Dobrostan zwierząt z Krajowego Planu Strategicznego na przyszłość polskiej hodowli.

Dobrostan zahamuje likwidację gospodarstw

„Dzięki przewidzianemu w KPS wsparciu dobrostanu zwierząt, likwidacja gospodarstw hodowlanych w Polsce zostanie zahamowana a część gospodarstw do zrównoważonej hodowli zwierząt powróci. 1,7 mld euro na dobrostan spowoduje przełom. Zachowajcie ten wpis do sprawdzenia za 5 lat” – napisał Wojciechowski na Twitterze.

Wojciechowski wskazał, że rezygnacja z prowadzenia hodowli jest związana z niewystarczającym wsparciem rolników.

„Rolnicy mają za mało wsparcia, żeby hodowlę kontynuować, nie opłaca się, nie dają rady. Dlatego wprowadzamy premię za dobrostan, żeby pomóc rolnikom i tę likwidację zahamować” – odpowiedział Wojciechowski jednemu z komentujących.

Rekordowa kwota na dobrostan

„Cieszę się, że na wsparcie podwyższonego dobrostanu zwierząt (zwiększona przestrzeń, wypas, ściółka, wybieg) Polska w ciągu 5 lat (2023-2027) przeznaczy rekordową kwotę 1,7 mld euro. To więcej niż wydatki na dobrostan całej UE-28 w ciągu siedmiu lat 2014 - 2020 (1,5 mld euro)” – napisał komisarz.

Wojciechowski wspomniał również o kwocie 1,7 mld euro przewidzianej na wsparcie powiązane z produkcją dla hodowców krów i młodego bydła oraz kwocie 0,3 mld euro na wsparcie ekstensywnego wypasu zwierząt (w ramach rolnictwa węglowego). Daje to co najmniej 3,7 mld euro na wsparcie dobrostanu i zrównoważonej hodowli zwierząt w ciągu 5 lat.

Jak tłumaczył, KPS dla WPR jest kluczowym dokumentem dla przyszłości rolnictwa, gdyż to „jak budżet państwa, ale rozpisany z góry na 5 lat”.

„Dziękuje wszystkim, zwłaszcza rolnikom i ich organizacjom za wspieranie prac nad tym Planem mądrymi inspiracjami i radami” – podkreślił polityk.

KPS można zmienić

Do dyskusji włączyli się również rolnicy o sceptycznym nastawieniu wobec Krajowego Planu Strategicznego. Zarzucili oni, że udział rolników w tworzeniu KPS był iluzoryczny. Komisarz Wojciechowski nie zgodził się jednak z takim postawieniem sprawy.

„A co tam jest, czego rolnicy nie chcieli? Dobrostanu, rolnictwa węglowego, wsparcia dla roślin miododajnych, redystrybucji dla małych gospodarstw? Proszę to wskazać, KPS to nie biblia, jeśli trzeba to będę inicjował zmiany. Ale proszę o konkrety” – napisał komisarz.