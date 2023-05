Komisja ds. Rolnictwa PE zdecydowanie odrzuca retorykę KE dotyczącą dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych. Wezwała ona do wykluczenia z zakresu dyrektywy gospodarstw zajmujących się hodowlą bydła oraz gospodarstw utrzymujących mniej niż 40 tys. sztuk drobiu, 2 tys. sztuk tuczników, 750 loch, a także gospodarstwa do 750 DJP.

Komisja ds. Rolnictwa PE pod koniec kwietnia przegłosowała swoją opinię w sprawie wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego przeglądu dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED). Trzydziestu sześciu posłów do PE było za, ośmiu przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu, jak informuje Copa-Cogeca.

Komisja ds. Rolnictwa przeciwna dyrektywie ws. emisji przemysłowych

„Komisja ds. Rolnictwa po prostu odrzuciła instrument prawny nieprzystosowany do hodowli zwierząt. Copa i Cogeca od miesięcy wskazują na problemy i trudności w terenie, których źródłem byłoby wprowadzenie wniosku Komisji Europejskiej. Dlatego też cieszymy się z przyjęcia sprawozdania autorstwa posła do PE Benoit Lutgena (EPL, BE)” – czytamy w oświadczeniu.

„Symboliczne znaczenie ma fakt, że posłowie do PE należący do Komisji ds. Rolnictwa poparli unijnych rolników odrzucając propozycję dotyczącą określania rodzinnych gospodarstw mianem <<instalacji przemysłowych>>, który to termin odnosi do kopalni węgla czy zakładów chemicznych” – zaznacza Copa-Cogeca.

Jak podkreślają organizacje rolnicze z całej UE, z technicznego punktu widzenia rozszerzenie zakresu dyrektywy o emisjach przemysłowych (IED) nałoży niemożliwe do spełnienia wymagania na małe i średnie gospodarstwa, co może doprowadzić do ich likwidacji lub nadmiernej koncentracji istniejących gospodarstw, a także do wzrostu konsumpcji produktów spoza UE.

Mniej gospodarstw i uproszczona procedura

Komisja ds. Rolnictwa wezwała do wykluczenia gospodarstw zajmujących się hodowlą bydła z zakresu dyrektywy. Ponadto jej zdaniem zmienione zasady powinny obowiązywać wyłącznie gospodarstwa mogące pomieścić ponad 40 tys. sztuk drobiu, 2 tys. sztuk tuczników, 750 loch, a także gospodarstwa powyżej 750 DJP.

Komisja ds. Rolnictwa dodała również szereg zapisów upraszczających procedurę rejestracji i ograniczających obowiązki spoczywające na gospodarstwach, usuwając tym samym zasadę agregacji, jak informuje Copa-Cogeca.