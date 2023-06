Powstała nowa inwestycja Skłodowskich na Łotwie, która stworzyła nowe miejsca pracy i nowe perspektywy dla biznesu. Polski producent mrożonych burgerów premium otworzył nowoczesny, przyjazny środowisku zakład w łotewskiej Dzeldzie. W otwarciu nowoczesnej ubojni uczestniczyła redakcja „Farmera”.

Skłodowscy chcą prowadzić biznes w sposób zrównoważony, choć doskonale wiedzą, że dla ich branży jest to proces długofalowy, który stanowi duże wyzwanie. Fundamentem ich misji jest troska o naturę, dlatego wprowadzają rozwiązania, które w przyszłości pozwolą zminimalizować wpływ ich działalności na środowisko naturalne.

Ta postawa ma przynieść im sukces nie tylko w relacjach z hodowcami bydła mlecznego. Po produkty pochodzące z ich zakładów mają chętnie sięgać konsumenci zapatrzeni w tzw. "zero waste".

Obecność Skłodowskich na Łotwie wpisuje się w ich model biznesowy, czyli prowadzenie małych jednostek ubojowych. Inwestycja w Dzeldzie jest jednym z etapów ich rozwoju, który opiera się na budowie wielooddziałowości ubojowej.

Skłodowscy nie zatrzymają się. Realizując swój model biznesowy będą budowali kolejne ubojnie w Polsce. Chcą być tam, gdzie są mleczarnie.

Firma Skłodowscy od dawna tworzy swój biznes w oparciu o motto: bliżej sprawdzonych hodowców. Dlatego też swoją kolejną kompaktową ubojnię wybudowali na Łotwie, w miejscowości Dzelda, około 50 – 60 km na północny-wschód od litewskiej granicy. Obecność w tym miejscu daje im dużo możliwości do nawiązywania bezpośrednich kontaktów z regionalnymi rolnikami.

Potencjał do wzrostu nad Bałtykiem

Skłodowscy są od lat znani i doceniani na rynku francuskim. Od kilku miesięcy ich produkty są już także dostępne dla polskich konsumentów. Żeby móc się rozwijać, zapewniać partnerom dostawy w sposób nieprzerwany, zapadła decyzja o inwestycji na Łotwie. Z perspektywy biznesowej ważny był stabilny ekonomicznie kraj, próba dywersyfikacji dostaw oraz doświadczeni, zaufani hodowcy, którzy mają podobne do Skłodowskich wartości: jakość i szacunek dla natury.

— Chcemy budować zakłady tam, gdzie mamy dostęp do sprawdzonych hodowców. Nie jest naszym celem wożenie zwierząt przez pół Europy w warunkach, które nie mają nic wspólnego z ich dobrostanem. Z naszymi zakładami wychodzimy tam, gdzie są zwierzęta. Na Łotwie mamy wciąż dużo relacji do nawiązania. Widzę tam nowe szanse dla firmy — powiedział prezes firmy Tomasz Skłodowski, zapytany przez nas o powód lokalizacji kolejnej ubojni na Łotwie.

Inwestycja w Dzeldzie powstała po analizie potencjału produkcyjnego i hodowlanego bydła mlecznego w krajach nadbałtyckich. Zwierzęta z tego regionu przyjeżdżały już do ubojni firmy zlokalizowanych w Polsce, co nie było zgodne z misją Skłodowskich. Firma od lat wychodzi tam, gdzie są zwierzęta i ubija je na miejscu, żeby ich za długo nie transportować.

Uroczyste przecięcie wstęgi podczas otwarcia rodzinnego biznesu Skłodowskich, fot. Farmer

Przed rynkiem łotewskim, jeśli chodzi o pogłowie bydła jest duża szansa na wzrost, dlatego też chcą tam być. Z kolei jest to związane z przygotowaniami w Unii Europejskiej do wprowadzenia regulacji ilości pogłowia bydła w poszczególnych krajach. Łotwa ma największą potencjał na wzrost pogłowia mlecznic.

Łotwa to duży obszar, a stosunkowo małe zaludnienie i jeszcze nie duża populacja bydła. Można spodziewać się, że ograniczenia w hodowli i chowie bydła pod względem liczby sztuk na hektar zaczną w przyszłości obowiązywać we Wspólnocie krajów europejskich, a co za tym idzie być może Polska już nie zwiększy swojego potencjału w tym zakresie. Pierwsze ruchy już widać w Europie pod tym kątem, a uwidoczniły się one najbardziej w Holandii. Nie da się ukryć, że hodowcy Holenderscy już interesują się tym regionem, dlatego dobrze się stało, że firma Skłodowscy zrealizowała inwestycje na Łotwie ubiegając zachodni kapitał.

– My chcemy być tam, gdzie mleczarnie, bo nas interesują krowy. Naszą specjalizacją jest pozyskiwanie bydła mlecznego do uboju ze względu na jego bilans – dodaje Tomasz Skłodowski.

Skłodowscy współpracują z hodowcami, którzy mają swoje gospodarstwa nie dalej niż 120 - 150 km od zakładów firmy. Dzięki temu udaje się skrócić czas transportu zwierząt i zminimalizować szkodliwe emisje. W czasie przewozu Skłodowscy dbają o optymalne warunki, aby nie narażać zwierząt na nadmierny stres.

Zrównoważony rozwój, dobrostan i ochrona bioróżnorodności

Skłodowscy oprali swój model biznesu na budowie niedużych ubojni, których maksymalne możliwości ubojowe sięgają 150 szt. na dobę. Czy ten model biznesu będzie dalej rozpowszechniany na rynku krajowym? Przypomnijmy, że Skłodowscy są już obecni w kilku regionach naszego kraju, przede wszystkim na Podlasiu i w Wielkopolsce. – W Polsce mamy zapędy na postawienie trzech kolejnych zakładów, które powstaną w najbliższym czasie – uzupełnia Tomasz Skłodowski.

Około 120 sztuk krów mlecznych może być ubijanych na dobę w łotewskiej Dzeldzie

Model biznesowy realizowany przez firmę, to nie tylko bliskie relacje z hodowcami i zapatrywanie na dobrostan bydła. Firma Skłodowscy konsekwentnie prowadzi swój rodzinny biznes w sposób zrównoważony, choć zdaje sobie sprawę, że w branży spożywczej to proces długi i trudny. Tu jednak nie ma kompromisów – szacunek dla natury, który przekłada się na produkt, doceniają klienci. Dlatego zakład na Łotwie zmodernizowano tak, by jak najbardziej ograniczyć negatywny wpływ na środowisko.

— W zakładzie w Dzeldzie łączymy wiele ważnych kwestii: społecznych i biznesowych. Chcemy wspierać i rozwijać lokalną społeczność, dbamy o środowisko - wykorzystujemy instalację fotowoltaiczną, pompę ciepła, odzyskujemy ciepło z chłodzenia. Rozwój biznesu dla nas zawsze musi się łączyć z poszanowaniem dla natury — przekonuje Adam Nienałtowski, dyrektor zarządzający w Skłodowskich.

Ważnym w tym kontekście jest też temat ochrony bioróżnorodności. Przedsiębiorcy inwestują na naukę. Sporo było o tym mowy w czasie debaty przeprowadzonej w Dzieldzie, po otwarciu nowoczesnej ubojni. Byli na niej przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk oraz dyrektorzy odpowiedzialni w Skłodowskich za różne obszary rozwoju biznesu.

— Jako PAN wspólnie ze Skłodowskimi prowadzimy projekt “Polska czerwona krowa w lesie”, badanie, które ma sprawdzić jak na krowy prymitywnych ras wpływają leśne warunki. Jakie mają przełożenie na smak i jakość mięsa. Oceniamy też, jak obecność bydła tej rasy wpłynie na bioróżnorodność obszarów wypasu — powiedział dr Mamadou Moussa Bah, kierownik Stacji Badawczej Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Popielnie. W sumie zainwestowali już w obszar badań blisko 10 mln złotych.

Typowy krajobraz rolniczy na Łotwie, duże połacie pastwisk na których królują krowy mleczne, fot. Farmer

Wizja i misja Skłodowskich

Skłodowscy koncentrują się na tworzeniu nowoczesnych produktów, które spełniają oczekiwania i wartości klientów we współczesnym świecie. Współpraca z zaufanymi dostawcami i hodowcami bydła pozwala im tworzyć bezpieczne produkty bez kompromisów. To połączenie umożliwia dotarcie do naprawdę szerokiej grupy odbiorców — nawet tych najbardziej wymagających.

Firma od lat zmienia także podejście do jakości i zastosowania mrożonych produktów. Dzięki świadomej i racjonalnej konsumpcji wołowiny, a także technologii mrożenia IQF, wspiera ruch #zerowaste. Dzięki tej technologii mrożenia produkty zachowują swoje walory odżywcze i smakowe.

— Nasza strategia jest dobrze przemyślana. Chcemy rozwijać się zarówno poza granicami, jak i w Polsce. Zaufali nam już przedsiębiorcy, dystrybutorzy i klienci we Francji. Mamy konkretne plany obecności w kanale HoReCa i sprzedaży detalicznej. Chcemy dotrzeć do jeszcze większej liczby klientów, także detalicznych. Od kilku miesięcy pracujemy nad zbudowaniem u nich świadomości naszej marki — mówi Bartosz Ponikło, menadżer ds. marketingu w Skłodowskich.