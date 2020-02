Konferencje Farmera: Letnie choroby bydła

Choroby krów w okresie letnim nasilają się wraz ze wzrostem temperatur otoczenia. Pojawiające się zjawisko stresu cieplnego pociąga za sobą szereg schorzeń wpływających negatywnie na produkcję i zdrowie krów.

Nasilające się z roku na rok upały w okresie letnim są trudnym do przetrwania czasem dla wysokoprodukcyjnych krów mlecznych. Wysokie temperatury zmieniają niekorzystnie metabolizm zwierząt. Zwiększająca się temperatura ciała oznacza również wzrost ciepłoty żwacza, stanowiącego fundamentalną rolę w trawieniu przeżuwaczy. Nagły wzrost temperatury utrzymujący się przez dłuższy czas działa zabójczo dla mikroflory żwacza, co oznacza upośledzenie procesu trawienia.

Zaburzenia trawienia przekładają się na drastyczne pogorszenie apetytu krów. Zwierzęta pobierają mniej paszy, która nie jest w stanie pokryć wysokich potrzeb pokarmowych związanych z produkcją mleka. Taki stan może prowadzić do uruchomienia rezerw energetycznych w postaci tłuszczu podskórnego, co w konsekwencji może doprowadzić do wystąpienia ketozy.

W obliczu stresu cieplnego i zmniejszonego pobrania paszy zwierzęta wykazują również zwiększoną tendencję do sortowania paszy. Skutkuje to wybieraniem z dawki TMR drobniejszych, bardziej energetycznych fragmentów, którymi w dawce są głównie pasze treściwe. Nadmiar paszy treściwej i niedostateczna dawka włókna może z kolei doprowadzić do wystąpienia kwasicy żwacza.

Równie ważnym problemem w tym okresie jest zwiększona częstotliwość występowania stanów zapalnych gruczołu mlekowego w okresie letnim. Jedną z głównych przyczyn występowania tego schorzenia jest niekontrolowana populacja much w oborze, które stanowią wektor przenoszenia wielu drobnoustrojów chorobotwórczych.

