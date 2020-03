Konsekwencje stresu cieplnego i ich minimalizowanie

Musimy przygotować nasze krowy na to, że będą miały coraz mniejszy komfort termiczny, ale da się to zrobić, powiedział profesor Kowalski z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Liczba dni upalnych w ciągu roku rośnie, więc zapytaliśmy jakie są konsekwencje stresu cieplnego i jak im zapobiegać.

Zmiany klimatyczne i zwiększenie liczny dni upalnych w ciągu roku powodują, że krowy są bardziej narażone na stres cieplny. Kiedyś dni upalnych było kilka występujących w okresie dwóch najcieplejszych miesięcy w roku, teraz jest ich przynajmniej kilkanaście, a okres ich występowania zwiększył się do około 4 miesięcy.

– Stres powinien być uwzględniany w żywieniu, w prewencji chorób itd., bo nie jest on obojętny dla krów. Zmniejszają one wydajność, mniej jedzą, wpadają w problemy metaboliczne, mają gorszy rozród, najgorsze wskaźniki rozrodu zawsze mamy we wrześniu i w październiku, czyli skuteczność krycia w okresie letnim jest słaba. Krowy mają nawet hipertermię, która może powodować zamieranie zarodków – mówił profesor Kowalski.

Odniósł się również do przyczyn występowania kwasicy żwacza, która jest jedną z najczęstszych chorób letnich. W czasie ziania przez krowy tracona jest ślina, która powinna trafić do żwacza i spełnić swoją rolę bufora. Ponadto zawiera ona również mniej węglanów buforujących treść żwacza. Jako trzecią przyczynę ekspert wymienił sortowanie pasz przez zwierzęta, które chcąc uniknąć wytworzenia dodatkowego ciepła unikają dużych cząstek paszy, a przez to dodatkowo ograniczana jest produkcja śliny.

Profesor Kowalski radził, aby w okresie zwiększonych temperatur pamiętać o zapotrzebowaniu krów na potas, którego niedobory mogą powodować problemy kardiologiczne. Zdaniem eksperta, w okresie letnim, warto podawać bydłu bufory, jak kwaśny węglan sodu, oraz pamiętać o zapewnieniu dostępu do lizawek. Konieczne jest również dobre przygotowanie paszy, tak aby ograniczone zostało sortowanie prze zwierzęta, oraz kontrola stanu poideł.

Wysoka produkcyjność w warunkach stresu cieplnego jest możliwa, jak zaznaczył profesor Kowalski, tylko trzeba się do tego przygotować.