Jedną ze składowych kosztu żywienia jest koszt dostarczenia paszy na korytarz paszowy. Co ma wypływ na jego wysokość i gdzie można szukać oszczędności? Odpowiedzi na te pytania udzielił Grzegorz Kędzierski z firmy Pellon.

Podczas Narodowych Wyzwań w Rolnictwie Grzegorz Kędzierski, dyrektor zarządzający z firmy Pellon Sp. z.o.o., przybliżył składowe kosztu żywienia oraz korzyści płynące z automatycznych systemów karmienia bydła.

Jak zaznaczył prelegent, tańsze żywienie krów polega na dostarczaniu każdej krowie paszy o optymalnej dla niej jakości, zależnej od genotypu, wieku, stanu fizjologicznego i produktywności. Ilość dostarczanej paszy powinna gwarantować prawidłową kondycję krowy i maksymalną produktywność przyżyciową, co oznacza, że nie karmimy tańszą paszą, tylko według tych zaleceń.

Składowe kosztu żywienia

– Co składa się na koszt jednostkowy żywienia krów? Podstawą są cena zakupu oraz koszt wyprodukowania pasz. Ponadto mamy koszt dostarczenia paszy na korytarz paszowy, wraz z amortyzacją urządzeń, kosztem obsługi i ceną energii. Należy też uwzględnić koszt niedojadów i koszt ich usunięcia, amortyzację obory w części korytarza paszowego, bo to jest ta część obory, w której krowy nie bytują. Wpływ ma również produkcją, ponieważ zwiększanie produkcji powoduje spadek kosztu jednostkowy – podkreślił Kędzierski.

Prelegent skupił się na koszcie dostarczenia paszy na korytarz paszowy. Jak wskazał, w większości polskich gospodarstw do zadawania pasz wykorzystuje się wycinaki, wozy paszowe lub samobieżne wozy paszowe.

– Co się wiąże z zastosowaniem tych konkretnych urządzeń do karmienia krów? Przede wszystkim wymagana szerokość korytarza paszowego jaki musimy wykonać w oborze, żeby można danym urządzaniem się przemiesić. Na wycinak potrzebujemy 3-4 m, na wóz paszowy z ciągnikiem ok. 4,5-5 m, zaś na samobieżny wóz paszowy ok. 5-5,5 m, co się wiąże z większym kosztem budowy obory – tłumaczył Kędzierski dodając, że koszt korytarza paszowego w oborze na 100 sztuk, w przeliczeniu na jedną krowę, wynosi 3025 zł przy szerokości 5,5m oraz 1925 zł przy szerokości 3,5m.

Automatyczne systemy karmienia bydła

Można jednak radykalnie zmienić sposób zadawania paszy i zastosować automatyczne karmienie, jak wskazał prelegent tłumacząc, że poprzez automatyczny system karmienia bydła rozumiemy zespół urządzeń sterowanych centralnym komputerem napędzanych energią elektryczną i podających paszę kilka razy na dobę. Automatycznie wykonywane są czynności takie jak pobieranie komponentów z zasobników, mieszanie paszy oraz rozdawanie jej na stół paszowy. Ludzka ingerencja ogranicza się do zaprogramowania komputera oraz zapewniania komponentów w zasobnikach.

– Po takiej zmianie nie jest już potrzebny tak szeroki korytarz paszowy, ponieważ w przypadku robota paszowego wystarczy 2 m szerokości, a w przypadku taśmy karmiącej niezbędne jest 1,5 m. Wiąże się to ze znaczną redukcją kosztu budowy obory. W pierwszym przypadku koszt korytarza paszowego wynosi 1100 zł na krowę, zaś w drugim 825 zł – mówił Kędzierski.

Korzyści wynikające z automatycznego systemu karmienia

Jak wskazał prelegent, stosując automatyczne systemy karmienia osiągamy:

redukcję kosztów budowy obory,

redukcję kosztów ludzkiej pracy,

większą produkcję od sztuki, dzięki kilkukrotnemu karmieniu,

wyższą zdrowotność stada,

lepsze wykorzystanie paszy, gdyż jest częściej podawana, świeższa,

mniej niedojadów oraz

większą kontrolę nad kosztami żywienia, ponieważ wszystkie dane zebrane są w komputerze sterującym ze zdalnym dostępem

W ocenie Kędzierskiego takie rozwiązanie w przypadku obory na 100 krów pozwala w ciągu roku oszczędzić ok. 22 tys. zł na amortyzacji (przy różnicy w koszcie budowy wynoszącym 220 tys.). Wiąże się również z niższym kosztem energii, gdyż nawet przy obecnych cenach energii elektrycznej praca automatów wychodzi taniej niż urządzeń na diesla. Analizując koszt dostarczenia paszy na korytarz paszowy należy również uwzględnić koszt operatora.

Zgodnie z przedstawionymi danymi automatyczny system karmienia pozwala na uzyskanie korzyści w wysokości 140 250,00 zł/rok.

Jak wskazał Kędzierski, urządzenia te można montować zarówno w oborach dopiero budowanych, jak i w obiektach przebudowywanych. W oborach podlegających modernizacji jest to bardzo dobre rozwiązanie, jeśli hodowca chce zwiększyć powierzchnię bytową krów, jak dodał.