KRIR: W sprawie uboju rytualnego minister rolnictwa rozmija się z prawdą

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych odniósł się do wypowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Grzegorza Pudy z dnia 8.11.2020 r. na temat trwających prac w resorcie rolnictwa nad kolejną wersją noweli ustawy o ochronie zwierząt oraz nowej perspektywie finansowej dla rolnictwa.

- Nadal, nie tyle niezrozumiała co bardzo zatrważająca, jest zapowiedź, że projekt znowu będzie procedowany jako projekt poselski. Zrozumiałym jest, że jest to dużo szybszy sposób procedowania ustawy, nie wymagający zarówno uzgodnień międzyresortowych, uzgodnień z Rządowym Centrum Legislacji, jak i ze stroną społeczną. Niestety mamy nieodparte wrażenie, że taki tryb procedowania został wybrany wyłącznie po to, aby przepchnąć szybko niekorzystne dla rolników przepisy pozbawiając ich w efekcie części dochodów, ale co równie niepokojące zabierając im również głos w ramach uzgodnień ze stroną społeczną – informuje KRIR.

Zarząd KRIR, delikatnie rzecz ujmując, uważa, że Minister rozminął się z prawdą powołując się na rzekomo obowiązujące prawo zakazujące uboju rytualnego w Europie i że Polska podpisała zobowiązanie w tej sprawie. KRIR wyjaśnia jednocześnie, że zgodnie z przepisami rozporządzenia WE 1099/2009 z 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt, zwierzęta są uśmiercane wyłącznie po uprzednim ogłuszeniu, a w przypadku zwierząt poddawanych ubojowi według szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne, wymóg ogłuszania nie ma zastosowania pod warunkiem, że ubój ma miejsce w rzeźni. Przepis ten stanowi więc faktycznie o zakazie uboju rytualnego (bez ogłuszania), ale tylko poza rzeźnią.

Samorząd rolniczy podkreśla również, że dobrostan zwierząt dotyczy hodowli, a nie uboju. Natomiast działania z PROW dla rolników dotyczące tzw. „dobrostanu zwierząt” dotyczą większych powierzchni utrzymywania, wypasu na łąkach itd., a nie kwestii uboju.

- Ewentualne rekompensaty z tytułu zakazu uboju rytualnego w Polsce będą wypłacane kosztem rolników zajmujących się inną produkcją i zmniejszeniem środków na inne działania. Ponadto, rekompensata jest to wyrównanie poniesionych strat. Rolnicy chcą produkować, być samowystarczalni i rozwijać się, a nie dostawać jakieś wyrównywania, które też będą uzależnione od sytuacji gospodarczej Państwa – czytamy w komunikacie KRIR.

W opinii Zarządu KRIR plany utworzenia Inspekcji Ochrony Zwierząt również wydają się nieuzasadnione zarówno merytorycznie jak i finansowo. Istniejąca infrastruktura Inspekcji Weterynaryjnej dla celów ochrony zwierząt jest w ocenie KRIR wystarczająca i wystarczyłoby ją wzmocnić kadrowo i finansowo, nie powołując nowego bytu Inspekcji, w której nie jest określone jakich specjalistów będzie zatrudniać.

Zarząd KRIR 12 listopada 2020 r. ponownie zwrócił się do Premiera o zaprzestanie prac nad zmianą przepisów o ochronie zwierząt w dobie kryzysu epidemiologicznego i gospodarczego.