Krowa A2A2 czy jednak nie? Wystarczy szybki test

W odpowiedzi na rosnącą popularność mleka A2 szwajcarska firma SwissDeCode wprowadza na rynek DNAFoil A2 cow test, który umożliwia hodowcom wykrycie obecności allelu A1 beta-kazeiny i identyfikację krów produkujących mleko A2 w 45 minut.

W ostatnich latach mleko A2 zdobywa coraz większą popularność wśród konsumentów, szczególnie w Nowej Zelandii, Australii i USA, ale również w Wielkiej Brytanii i Niderlandach. Jego zaletą jest możliwość wykorzystania w diecie dla osób z nietolerancją mleka, gdyż beta-kazeina w wersji A2 cechuje się obniżoną alergennością. Jej struktura jest bardziej zbliżona do białek mleka kobiecego. Niektóre badania sugerują również, że mleko A2 może poprawiać funkcjonowanie mózgu i zmniejszać ryzyko cukrzycy typu 1. Jest ono polecane szczególnie dla osób starszych.

Coraz częściej mówi się o wprowadzaniu produktów z oznaczeniem odmiany mleka A2 na polski rynek. Jednak do produkcji tego typu produktów niezbędna jest wiedza na temat tego jakie mleko produkują nasze krowy. Informację tę można uzyskać badając mleko lub krowy, gdyż jest to cecha zależna od genotypu zwierząt (krowy o genotypie A1A1 produkują mleko A1, o genotypie A1A2 dają mleko zawierające oba rodzaje kazeiny, zaś genotyp A2A2 gwarantuje produkcję mleka A2).

Szwajcarska firma biotechnologiczna SwissDeCode w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku wprowadziła w zeszłym roku test DNAFoil A2 Cow Milk Test, który umożliwia badanie „czystości” partii mleka A2 na różnych etapach łańcucha dostaw.

Z powodu zainteresowania klientów testowaniem nie tylko partii mleka, ale także pojedynczych krów, firma poszerzyła w tym roku ofertę o test DNAFoil A2 Cow, który umożliwia hodowcy testowanie krów na obecność allelu A1 beta-kazeiny „niezależnie i na miejscu”, jak podkreśla producent.

Firma zapewnia, że zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy do wykonania badania, a wiarygodne i łatwe do interpretacji wyniki dostępne są w ciągu 45 minut, co znacznie skraca czas uzyskania informacji w porównaniu z metodami analitycznymi.

Jak stwierdził Gianpaolo Rando, CTO i współzałożyciel SwissDeCode: „Oddając to potężne narzędzie w ręce rolników, pomagamy im we wprowadzaniu na rynek lepszych produktów mlecznych i umożliwiamy łańcuchy dostaw czystego mleka A2 i wydajne zarządzanie stadem”.

