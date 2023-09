Dwóch naukowców z Instytutu Badawczego Biologii Zwierząt Gospodarskich Dummerstorf (FBN) porównało emisję metanu z hodowli zwierząt pod koniec XIX wieku z dzisiejszymi wartościami. Wynik był zaskakujący.

Metan jest gazem cieplarnianym, który jest współodpowiedzialny za globalne ocieplenie. Dużą część emisji powodują ludzie, przy czym pewną część stanowi rolnictwo, w tym również hodowla zwierząt.

W swojej ustawie o ochronie klimatu Niemcy stawiają sobie za cel osiągnięcie do 2045 r. neutralności pod względem emisji gazów cieplarnianych. Aby to osiągnąć, do 2030 r. emisje ze wszystkich sektorów muszą zostać zredukowane o 65 proc. w porównaniu z 1990 r. W związku z tym emisje metanu powstającego podczas fermentacji w gospodarstwach rolnych do 2030 r. należałoby zmniejszyć w hodowli do 853 000 ton (2020: 927 000 ton).

Emisje metanu z hodowli zwierząt wczoraj i dziś

Obecnie znamy dość dokładnie obecną emisję metanu przez zwierzęta hodowlane, natomiast stosunkowo niewiele wiemy o sytuacji w XIX wieku, kiedy można już zaobserwować nadejście globalnego ocieplenia. Doktor Björn Kuhla i dr Gunther Viereck z FBN wykorzystali tę okazję, aby sprawdzić, czy możliwe jest sporządzenie opartego na danych oświadczenia na temat emisji metanu ze zwierząt hodowlanych w Cesarstwie Niemieckim i porównywalność ich z dzisiejszymi wartościami.

- Przeanalizowaliśmy dane z ogólnoniemieckich spisów inwentarza żywego z lat 1872, 1883 i 1892. Na podstawie masy ciała mogliśmy obliczyć spożycie paszy. W innych źródłach znaleźliśmy informacje dotyczące żywienia oraz produkcji mięsa i mleka w XIX wieku. Dzięki tym informacjom możliwe było obliczenie emisji metanu przy użyciu standardowych równań szacunkowych. Uwzględniono także zmiany terytorialne od założenia Cesarstwa Niemieckiego w 1871 r. Czyniąc to, ze zdziwieniem odkryliśmy, że emisje metanu powstałe w wyniku fermentacji zwierząt gospodarskich w Niemczech są niższe w 2003 r. niż w 1892 r. Nasze badanie wskazuje, że cele klimatyczne wyznaczone przez niemiecki rząd w sektorze hodowlanym są w zasięgu ręki – mówią naukowcy.

Roczna emisja metanu z hodowli zwierząt gospodarskich wyniosła 898 000 ton metrycznych w 1883 r. i 1 060 000 ton metrycznych w 1892 r. Docelowy poziom emisji wynoszący 853 000 ton metrycznych na rok 2030 jest zatem o 207 000 ton niższy od poziomu emisji z 1892 r. Od 2003 r. hodowla zwierząt w Niemczech faktycznie emituje mniej metanu niż w 1892 r. W latach 1990–2021 emisje metanu powstałego w wyniku fermentacji zwierząt gospodarskich spadły o 390 000 ton do 930 000 ton.

Spadek pogłowia wpływa na poziom emisji metanu

Obydwaj badacze widzą jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy w ostrym spadku pogłowia bydła, owiec i kóz. Choć w ciągu ostatnich 130 lat populacja na terenie dzisiejszych Niemiec znacznie wzrosła do 84 milionów, przy czym liczba ludności wynosiła wówczas około 34 miliony, to jednak przy mniejszej liczbie zwierząt można było zapewnić ich podaż dzięki wyższej wydajności zwierząt i wysoką efektywność chowu, czemu towarzyszyło zmniejszenie emisji metanu.