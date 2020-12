Krowy w dobrym klimacie

Od warunków, w jakich przebywają zwierzęta, zależy nie tylko ich kondycja i stan zdrowotny, przekładają się one również w wyraźny sposób na wyniki produkcyjne, a co za tym idzie, ostateczny wynik finansowy gospodarstwa.

Aby wykorzystać potencjał genetyczny współczesnych krów mlecznych, szczególnie rasy holsztyńsko-fryzyjskiej, należy zapewnić zwierzętom warunki bytowe, w których czynniki środowiskowe będą miały ograniczony wpływ na zwierzęta. Niezależnie od systemu utrzymania zwierząt, konieczne jest zapewnienie w oborze warunków mikroklimatu na jak najwyższym poziomie. Z pewnością jest to o wiele trudniejsze w budynkach z ubiegłego wieku w porównaniu z nowoczesnymi obiektami inwentarskimi. Na wartości poszczególnych składników mikroklimatu zdecydowany wpływ mają pory roku, z których każda generuje inne, specyficzne problemy. Inaczej trzeba zarządzać oborą podczas upałów, a inaczej podczas mrozów. Jednak ze względu na aktualną porę roku, skupimy się na wpływie jesienno-zimowych warunków na panujący w oborze mikroklimat. Na mikroklimat w obiekcie inwentarskim składa się kilka czynników, wśród których do najważniejszych można zaliczyć: temperaturę, wilgotność i jakość powietrza, wentylację oraz oświetlenie.

Optymalna temperatura

Temperatura stanowi jeden z ważniejszych czynników kształtujących mikroklimat w budynku inwentarskim. Optymalny zakres temperatur, czyli taki, w którym zwierzęta odczuwają komfort termiczny i jednocześnie wykazują się najwyższą produkcją mleka, mieści się w przedziale 8-16°C. Jedynie dla porodówki zaleca się utrzymywanie nieco wyższej temperatury, w granicach 16-20°C. Dla krów mlecznych niekorzystne są skrajne temperatury. Przy wartościach poniżej -10°C następuje zwiększony pobór pasz z uwagi na dodatkową energię niezbędną do ogrzania organizmu, a także obserwuje się rozrost okrywy włosowej. Jednak dla bydła mlecznego o wiele trudniejsze do zniesienia są wysokie temperatury, powyżej 25°C. Obserwowane jest wówczas zjawisko stresu cieplnego wpływającego negatywnie na wszystkie wskaźniki zdrowotno-produkcyjne. Tak więc pod względem komfortu termicznego dla bydła korzystniejszą porą roku jest zima aniżeli lato, kiedy zwierzęta zmagają się ze stresem cieplnym. Bydło nie boi się niskich temperatur, jednak warunkiem jest ograniczenie występowania przeciągów w budynku.

Komfort termiczny o wiele łatwiej zapewnić zwierzętom w nowoczesnych obiektach w porównaniu ze starszymi oborami. Nowe obory budowane są najczęściej jako lekkie konstrukcje o dużej kubaturze, przeznaczone do utrzymania wolnostanowiskowego. Izolacja termiczna dachu i częściowo odsłonięte ściany ograniczają ryzyko nadmiernego nagrzewania się budynku. Przyjmuje się, że w oborze temperatura zimą powinna być maksymalnie o 10°C wyższa niż na zewnątrz oraz o 10°C niższa latem.

Uwaga na nadmierną wilgotność

Drugim ważnym elementem mikroklimatu, który wraz z temperaturą decyduje o jakości powietrza wewnątrz obory, jest wilgotność. Parametr ten powinien mieścić się w zakresie 60-80 proc. Najczęściej problemy z nadmiernym poziomem wilgotności powietrza występują właśnie teraz, czyli jesienią i zimą. Nadmiar wilgoci może wynikać z nadmiernej obsady bydła, które wytwarza podczas oddychania duże ilości pary wodnej tworzącej się w niskiej temperaturze. Z drugiej zaś strony wysoki poziom wilgotności powietrza może być skutkiem źle działającej wentylacji i w efekcie powstawania dużych różnic w temperaturze na zewnątrz i wewnątrz budynku.

Sprawna wentylacja

Aby dało się zachować wysoką jakość powietrza w obiekcie inwentarskim, konieczna jest sprawna wentylacja. Źle działająca będzie skutkować gromadzeniem się w budynku szkodliwych gazów, jak również wzrostem temperatury i zapylenia powietrza. W oborach przy odpowiedniej konstrukcji budynku do sprawnej wymiany powietrza najczęściej wystarczająca okazuje się wentylacja grawitacyjna. Jeśli jednak to nie wystarcza, szczególnie w okresie letnim, wentylacja naturalna wspierana jest dodatkowo wentylacją mechaniczną. Najczęściej wentylatory tunelowe montowane są w okolicach stołu paszowego, zapewniają one stały przepływ powietrza, co w połączeniu ze zraszaczami ułatwia zwierzętom oddawanie ciepła. Niekiedy nad stołem paszowym montowane są również mieszacze powietrza o dużej średnicy, wynoszącej kilka metrów. Wentylacja mechaniczna często musi być stosowana w budynkach starego typu, gdzie wentylacja grawitacyjna nie zapewnia dostatecznej wymiany powietrza. Jest to szczególnie istotne z uwagi na fakt, że w tego typu obiektach zwierzęta utrzymywane są na ściółce, co wiąże się ze znacznie większym zapyleniem w porównaniu z utrzymaniem bydła na podłodze szczelinowej.

Nie żałujmy światła

Do istotnych elementów mikroklimatu zaliczane jest również oświetlenie wnętrza obory. Badania wykazują korzystny wpływ światła naturalnego na procesy regulujące rozród i produkcyjność krów mlecznych. Oczywiście, nie można też tutaj przesadzać. W cyklu dobowym musi się znaleźć okres ciemności trwający 6-8 godz. Jednak doświadczenia pokazują, że wydłużenie okresu oświetlania do 16 godzin wpływa na wzrost pobrania paszy przez krowy, a co za tym idzie – wzrost produkcji mleka. Najlepszym źródłem światła jest to naturalne. Ten rodzaj oświetlenia jest efektywnie wykorzystywany w nowoczesnych obiektach o lekkiej konstrukcji. W tego typu oborach światło najczęściej dociera poprzez świetliki kalenicowe spełniające zarazem funkcję wentylacji, jak również przez częściowo odkryte ściany boczne, w których szczelina jest regulowana za pomocą kurtyn. Oświetlenie naturalne ma jednak tę wadę, że zmienia się wraz z upływem pór roku. W okresie jesienno-zimowym musi być więc uzupełniane oświetleniem sztucznym. Obecnie najczęściej w tym celu wykorzystywane jest oświetlenie typu LED, które dostarcza dużo światła przy jednocześnie niskim poborze energii.