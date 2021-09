Krowy wróciły na ring w Szepietowie – samice i ich ojcowie

Po przerwie związanej z pandemią Covid-19 piękne samice rywalizowały na ringu w Szepietowie. Za nimi stali hodowcy bydła mlecznego, którzy po przerwie związanej z występowaniem koronawirusa mogli pochwalić się swoją pracą hodowlaną.

Lizzie po Mogulu, Veela po Tropicu i Elwira po buhaju Budget to superczempionki wystawy bydła mlecznego w Szepietowie.

Najwięcej laurów zdobyli: Stanisław Żochowski z córką Anną oraz Adam Pietruszyński.

O samicach rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej w samych superlatywach wypowiadał się sędzia wystawy – Mirosław Anaczkowski.

Wystawa bydła mlecznego w podlaskim Szepietowie odbyła się 4 września br. Hodowcy zgłosili do niej 106 samic, przede wszystkim w rasie polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej obu odmian barwnych, biało-czarnej i czerwono-białej. Rywalizowały one w 14 kategoriach. Nowością wystawową było podzielenie pierwiastek na dwie stawki, pierwiastki młodsze i starsze. Sędzią zmagań pięknych samic był Mirosław Anaczkowski, selekcjoner i doradca hodowlany Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Sędzia oceniał samice dobrze znanych hodowców w hodowlanym świecie, m.in. takich jak: Stanisław Żochowski, Anna Żochowska, Tomasz Cieślik, Jarosław Kaczyński, Wojciech Kostro, Paweł Kulesza, Adam Pietruszyński, Wiesław Wojno, Piotr Szeligowski, Emilia i Grzegorz Kulesza, Zbigniew Skrodzki. Ci producenci mleka od lat odgrywają kluczową rolę w postępie hodowlanym samic rasy PHF, pokazując całej Polsce perfekcyjnie zbudowane samice. Komplementował je sędzia, nie raz podkreślając ich doskonały wygląd.

Bezkonkurencyjną , kompletną samicą – tak określił ją Anaczkowski – została Lizzie 118 po Mogulu na BG ET z gospodarstwa Anny Żochowksiej z Kamieńskich Wiktorów. Ta czempionka będąca w V laktacji została superczempionką wystawy. W swojej maksymalnej laktacji dała ponad 13 tys. kg mleka. – Żeby być dobrym hodowcom trzeba najpierw kochać to co się robi – powiedział Stanisław Żochowski, tata Anny, gdy zapytaliśmy go o ocenę sukcesów hodowlanych swoich i swojej córki.

W sumie państwo Żochowscy zdobyli w Szepietowie dwa superczempionaty oraz wiele czempionatów, najwięcej spośród wszystkich wystawców. Drugą superczempionką z gospodarstwa z Kamieńskich Wiktorów została Veela 719 po Tropicu na Semino.

Trzecią superczempionką, którą wskazał na ringu Mirosław Anaczkowski, w kategorii jałowic starszych została Elwira ze Stradun, której ojcem jest Budget, a ojcem matki Binic. Adam Pietruszyński, który jest właścicielem Elwiry podobnie jak Stanisław Żochowski od lat zbiera najwyższe laury na wystawach bydła. – Na nasz sukces hodowlany pracuje cały zespół i cieszę się, że jego wysiłki zostały docenione – powiedziała Lidia Skupska, kierownik fermy Straduny.

Czempiony i wiceczempiony XXVII Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie (bydło mleczne rasy PHF)

Kategoria Samica Właściciel Tytuł Ojciec Jałowice 10-11 m-cy Borówka Piotr Szeligowski Czempion Carter OCD Jałowice 10-11 m-cy Lavonta Emilia i Grzegorz Kulesza Wiceczempion Crown Jałowice 10-11 m-cy Frytka Dariusz Piekutowski Wiceczmpion Morpheus Jałowice 12-13 m-cy Halina 18 Wiesław Wojno Czempion Sound System Jałowice 12-13 m-cy Malwa Paweł Kulesza Wiceczempion Allstar Jałowice 12-13 m-cy Cintra Andrzej Mościcki Wiceczempion Predator Jałowice 14-15 m-cy Vella 719 Stanisław Żochowski Czempion Tropic Jałowice 14-15 m-cy Majka Wojciech Kostro Wiceczempion Noble Hero Jałowice 14-15 m-cy Silna Wiesław Wojno Wiceczempion Bombero Jałowice 16-17 m-cy Roksana 30 Stanisław Żochowski czempion Solito Red Jałowice 16-17 m-cy Emi Emilia i Grzegorz Kulesza Wiceczempion Tatoo Jałowice 16-17 m-cy Devi Piotr Szeligowski wiceczempion Firebird Jałowice 18-19 m-cy Vella 697 Stanisław Żochowski Czempion Gywer RDC Jałowice 20-21 m-cy Milia Paweł Kulesza Czempion Jacoby Jałowice 22-23 m-cy Elwira Adam Pietruszyński Czempion Budget Jałowice 22-23 m-cy Camil An 9 Anna Żochowska Wiceczempion Riveting Krowy pierwiastki młodsze Pstra Wiesław Wojno Czempion Pinnacle Krowy pierwiastki młodsze Zyta 1 Marek Szepietowski Wiceczempion Padawan Krowy pierwiastki młodsze Kornelia Paweł Kulesza Wiceczempion Pharo Krowy pierwiastki starsze Mua Adam Pietruszyński Czempion Gymnast Krowy pierwiastki starsze Vella 603 Stanisław Żochowski Wiceczempion Lightstar Krowy pierwiastki starsze Odda Adam Pietruszyński Wiceczempion Gymnast Krowy pierwiastki RW Rina 43 Anna Żochowska Czempion Arino Red Krowy w II laktacji Wiera Zbigniew Skrodzki Czempion Adorable Krowy w II laktacji Jan Adam Pietruszyński Wiceczempion Hotline Krowy w II laktacji Roma Tomasz Cieślik Wiceczempion Alta Z28 Krowy w III laktacji i dalszej Lizzie 118 Anna Żochowska Czempion Mogul Krowy w III laktacji i dalszej G/P Hot Rod Biała Łukasz Kraska Wiceczempion Altahotrod Krowy w III laktacji i dalszej Inka 2 Tomasz Cieślik Wiceczempion Altabaxter Krowy w II i III laktacji i dalszej RW Marta Adam Pietruszyński Czempion Brooklyn Krowy w II i III laktacji i dalszej RW Hexa Emilia i Grzegorz Kulesza Wiceczmpion Hetox Red