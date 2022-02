Kto zwiększył produkcję mleka w UE po 2015 r.?

Od czasu zniesienia kwot mlecznych UE w 2015 r. hodowcy bydła mlecznego znacznie zwiększyli produkcję, zwłaszcza w trzech państwach członkowskich.

Wielka fala ekspansji produkcji nie zmaterializowała się

Ogólnie produkcja mleka w UE wzrosła tylko nieznacznie od 2015 r. W 2020 r. Eurostat poinformował o dostawach mleka krowiego na poziomie około 144,6 mln ton dla 27 państw członkowskich; to o 5,8 proc. więcej niż w 2015 r. Przy średnim tempie wzrostu wynoszącym nieco ponad 1 proc. rocznie nie było większej fali ekspansji produkcji.

Nie oznacza to jednak, że hodowcy bydła mlecznego w niektórych państwach członkowskich nie korzystali intensywnie z nowej możliwości zwiększania produkcji. Przede wszystkim zwraca uwagę Irlandia, gdzie producenci mleka zwiększyli produkcję w okresie sprawozdawczym o prawie jedną trzecią do 8,5 miliona ton. W wartościach bezwzględnych oznacza to również najsilniejszy wzrost produkcji we Wspólnocie, czyli o 1,95 mln ton.

Polska i Włochy też bardzo rozwinęły produkcję mleka

Polska i Włochy również mocno zyskały na zniesieniu kwot mlecznych. Według Eurostatu polscy producenci mleka do swoich mleczarni prawie 12,5 mln ton mleka krowiego w 2020 roku. Było to 1,6 mln ton, czyli 14,6 proc. więcej niż w 2015 r. Produkcja mleka w Polsce rosła trzykrotnie szybciej niż średnia UE.

Znacznie ponadprzeciętny wzrost odnotowały również Włochy, które w okresie obowiązywania kwoty mlecznej nie radziły sobie z krajową ilością referencyjną. W porównaniu z 2015 r., 2020 r. zakończyły ze wzrostem rocznym o 11,8 proc. do 11,89 mln.

W Holandii produkcja mleka rozwijała się zgodnie ze średnią UE i wzrosła o 5,0 procent do prawie 14,0 mln ton.

Z kolei Belgowie znacznie rozwinęli produkcję, osiągając wzrost o 11,1 procent do 4,4 miliona ton.

Niektórzy jednak zmniejszyli produkcję

Z kolei Niemcy, największy producent mleka w UE, pozostawały w tyle za średnią UE. W Niemczech skumulowana dostawa w latach 2015-2020 wzrosła tylko o 2,1 proc. do 32,5 mln ton.

Francja, drugi co do wielkości producent mleka, odnotowała nawet spadek o 3,1 proc. do 24,6 mln ton mleka krowiego.

Produkcja mleka znacznie spadła również w Szwecji, Finlandii, Portugalii i Chorwacji, a także na Łotwie, na Litwie i na Słowacji.