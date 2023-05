„W związku z pogarszającą się z tygodnia na tydzień sytuacją na rynku mleka i spadkiem cen wszystkich produktów mleczarskich o 30–45 proc.”, KZSM w imieniu spółdzielni mleczarskich prosi ministra rolnictwa o podjęcie działań w zakresie sześciu obszarów wskazanych przez branżę.

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich zaapelował do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań mających poprawić sytuację polskiej branży mleczarskiej. Jak czytamy w liście wystosowanym przez KZSM, apel ten jest efektem pogarszającej się z tygodnia na tydzień, od początku roku, sytuacji na rynku mleka i spadkiem cen wszystkich produktów mleczarskich o 30–45 proc.

KZSM prosi o podjęcie działań w następujących obszarach:

Interwencja

Jak wskazuje Związek, sytuacja na rynku produktów mleczarskich w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej, szczególnie Europy Środkowo-Wschodniej, od dłuższego czasu ulega drastycznemu pogorszeniu.

„Ta wielka zapaść dotyczy również produktów o zasięgu światowym takim jak: mleko w proszku, masło w blokach, serwatka w proszku oraz sery dojrzewające i niedojrzewające. Objawy tej zapaści mleczarskiej to wyhamowanie możliwości sprzedaży poza granice kraju i w konsekwencji praktycznie codziennie niższe ceny produktów mleczarskich. Jednocześnie prawie od roku narasta wzrost kosztów przetwarzania mleka i funkcjonowania podmiotów przetwarzających mleko, w tym spółdzielni mleczarskich” – wskazuje KZSM.

Jeżeli nie zostaną uruchomione zakupy interwencyjne, należy się liczyć z drastycznym obniżeniem cen skupu płaconym rolnikom – dostawcom mleka, jak podkreśla Związek.

„Wobec powyższego uważamy, że najbardziej zasadny jest wniosek o spowodowanie uruchomienia interwencji na rynku mleka w skali UE. Aby wnioskowana interwencja odniosła realny skutek, na rynku mleka powinny być wprowadzone szybkie i skuteczne działania interwencyjne” – zaznacza KZSM. „Dodatkowo chcemy podkreślić, że pomimo spadku cen zbytu, nie spadają ceny w sklepach sieciowych” – dodaje.

Ceny interwencyjne

Ponadto KZSM wnioskuje o „ustalenie realnych cen interwencyjnych”:

odtłuszczone mleko w proszku – równowartość w EURO kwoty co najmniej 15 zł/kg.

masło w blokach – równowartość w EURO kwoty co najmniej 25 zł/kg.

„W przypadku wprowadzenia interwencji wykupu przez UE ww. produktów mleczarskich po w/w cenach, prognozujemy możliwość utrzymania dla polskich rolników cen skupu mleka surowego na poziomie nie niższym niż 2,10 zł/litr” – wskazuje Związek.

Jednocześnie na podstawie doświadczeń z lat ubiegłych KZSM zwraca się o zapewnienie przeznaczenia towarów objętych interwencją na rynku mleka, na cele pomocy dla osób dotkniętych klęską głodu oraz innych potrzebujących na obszarach środkowej i północnej Afryki oraz Bliskiego Wschodu.

„Uważamy, że również w ostateczności zakupione w ramach interwencji odtłuszczone mleko w proszku można przeznaczyć na cele paszowe zastępując w znikomej części importowaną do Unii Europejskiej soję” – dodaje Związek.

Rozliczenie zysku w ciągu 2 lat

W ocenie KZSM rozliczenie zysku w ciągu 2 lat „spowodowałoby to w wielu przypadkach, a zwłaszcza w latach kryzysowych (a taki mamy obecny rok), że środki z zysku mogłyby być skierowane na poprawę płynności finansowej spółdzielni i zakładów produkcyjnych. Dziś, ze względu na spadek cen zbytu i rosnących zapasów (o czym mowa powyżej), wiele podmiotów traci płynność finansową i stoi u progu bankructwa” – czytamy w liście.

Propozycja wiąże się ze zmianą brzmienia art. 8 ust 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587, 2640, 2745, z 2023 r. poz. 185, 326, 412.) – tj. wydłużenie roku podatkowego do 2 lat kalendarzowych (wówczas rokiem podatkowym stałby się okres kolejnych dwudziestu czterech miesięcy kalendarzowych). Ponadto w ocenie Związku należy zawiesić obowiązek płatności zaliczek określonych w art. 25 ww. ustawy. Powyższy postulat powinien dotyczyć sektora przetwórstwa rolnego – bezpośrednio oddziałującego na ceny skupu surowców od rolników, jak dodaje Związek.

Niskooprocentowane kredyty na finansowanie zapasów produktów mleczarskich

Kolejnym z wymienionych przez KZSM działań jest umożliwienie skorzystania z kredytów niskooprocentowanych (2–2,5proc.) na finansowanie zapasów produktów mleczarskich.

„W związku ze spadającymi cenami zbytu, co jest równoznaczne z jednej strony ze zmniejszeniem przychodów, a z drugiej strony z rosnącymi zapasami sera, mleka w proszku i masła, wydaje się zasadnym, aby rząd podjął się stworzenia linii kredytowej dla przetwórców mleczarskich, ale kredytów niskooprocentowanych na finansowanie zapasów. Z takim postulatem zwraca się do nas wiele spółdzielni mleczarskich. Dodatkowo, koszty związane z przechowywaniem zapasów mogą prowadzić do utraty płynności finansowej wielu spółdzielni, a zwłaszcza tych, których zyski w ubiegłych latach były na niewielkim poziomie” – zaznacza KZSM.

Skrócenie czasu wypłaty VAT z 60 na 30 dni

Ponadto w ocenie Związku płynność finansową spółdzielni i zakładów produkcyjnych poprawiłoby skrócenie czasu wypłaty VAT z 60 na 30 dni.

„Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974, 1137, 1301, 1488, 1561, 2180, 2707) <<zwrot różnicy podatku, (…), następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy>> – postulujemy o skrócenie terminu do 30 dni” – informuje KZSM.

Cena minimalna na gaz i energię elektryczną

Drastyczny wzrost kosztów gazu i energii elektrycznej może doprowadzić do sparaliżowania działalności wielu zakładów przetwórczych, jak podkreśla KZSM dodając, że wprowadzenie ceny minimalnej na gaz i energię elektryczną przyczyniłoby się do ustabilizowania sytuacji.

Wiele podmiotów wpadło w ogromną pułapkę kontraktując np. gaz w roku ubiegłym w cenie około 440 euro/MWh. Obecnie ceny gazu spadły do poziomu 40–45 euro/MWh.

„Zakontraktowana ubiegłoroczna cena gazu i prądu w zakładzie mleczarskim przetwarzającym około 1 miliona litrów mleka w ciągu doby powoduje wzrost kosztów miesięcznych za wyżej wymienione czynniki energetyczne o ok. 5 mln zł w stosunku do okresu sprzed roku, jak również i do czasu obecnego. Taka analogia dotyczy wszystkich zakładów przetwórczych małych, średnich i dużych” – tłumaczy KZSM.

Związek podkreśla, że ceny gazu i energii elektrycznej stanowią znaczną część kosztów produkcji, a oprócz ogromnego wzrostu w roku ubiegłym ich cen (wzrost ok. 10-krotny) nastąpił także, szczególnie w bieżącym roku, drastyczny spadek cen produktów mleczarskich np.: masło z 35 zł/kg do ok. 20 zł/kg; odtłuszczone mleko w proszku z blisko 20 zł/kg do ok. 10,50 zł/kg; serwatka w proszku z 7 zł/kg do ok. 3 zł/kg; sery dojrzewające z 25 zł/kg do 14–16 zł/kg; niemieckie i holenderskie sery na rynkach światowych 14–15 zł/kg.

„Nadal występuje tendencja spadkowa wyżej wymienionych produktów. W sytuacji niskich cen produktów mleczarskich i wysokich cen czynników energetycznych jedyną możliwością zrównoważenia tego układu jest spadek cen mleka skupowego. Dalszy znaczny spadek cen mleka poniżej 2 zł/litr będzie trudny do zaakceptowania przez rolników” – podkreśla Związek.

KZSM zaznacza także, że obecna sytuacja wielu spółdzielni mleczarskich może przyczynić się do utraty ich płynności finansowej, a w konsekwencji nawet do upadku tych podmiotów.

„W związku z powyższym, należy umożliwić renegocjacje umów spółdzielniom i innym podmiotom mleczarskim na dostawę gazu po bieżących cenach i skończyć raz na zawsze z obciążaniem ich karami za nierealizowanie umów w odbiorze gazu” – czytamy w apelu.