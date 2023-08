W Niemczech wprowadzono oznaczenie typu chowu na produktach mleczarskich QM+. Teraz dwie sieci handlowe Aldi i Lidl ogłosiły, że od przyszłego roku dostępne w ich sklepach mleko będzie oferowane tylko od producentów utrzymujących swoje bydło w oborach wolnostanowiskowych.





Dwie niemieckie sieci handlowe Aldi i Lidl ogłosili w tym tygodniu, że od przyszłego roku dostępne w sklepach mleko będzie oferowane tylko od producentów z typem chowu 3 i 4. Decyzja ta będzie miała konsekwencje ekonomiczne zwłaszcza dla producentów utrzymujących krowy na uwięzi (niezależnie od tego, czy jest to całoroczne, czy sezonowe). Przypomnijmy zatem, o co chodzi w oznakowaniu typ chowu. Niemcy wprowadzili ocenę dobrostanu zwierząt w skali od 1 do 4 w zależności od tego, w jakich warunkach utrzymywane jest bydło.

Zasady QM+ wyglądają następująco:

1 oznacza bydło trzymane na uwięzi,

2 oznacza bydło trzymane na uwięzi i czasowo na pastwisku,

3 oznacza bydło trzymane w oborach wolnostanowiskowych

4 oznacza bydło trzymane w oborach wolnostanowiskowych z dodatkową, ponad normę, przestrzenią dla zwierząt.

Niemiecki przemysł mleczarski obrał wyraźny kierunek zmian

Chociaż tylko 13% niemieckiego mleka surowego jest przetwarzane na mleko spożywcze, jest to wyraźna wskazówka dla całego przemysłu mleczarskiego, w jakim kierunku zmierza krajowa branża mleczarska. Wspomniane regulacje nie dotyczą mleka przeznaczonego do produkcji artykułów mleczarskich.

W dłuższej perspektywie mleko z hodowli na uwięzi nie będzie już miało rynku zbytu w Niemczech. Podobnych wymogów należy spodziewać się także w odniesieniu do wołowiny. Jeśli trzeci typ chowu stanie się minimalnym standardem dla mleka spożywczego, podobne wymagania zapewne obejmą także hodowców bydła mięsnego.

Czy udział w QM plus jest dobrowolny dla producentów mleka?

Tak, udział w programie QM+ jest dobrowolny dla producentów mleka, mleczarni i firm zajmujących się sprzedażą detaliczną żywności. Zachęty finansowe mają umożliwić producentom mleka wdrożenie zwiększonych wymagań programu, zaś sprzedawcy detaliczni żywności powinni płacić mleczarniom dopłaty z tytułu dobrostanu zwierząt za produkty mleczne spełniające kryteria QM+. Mleczarnie z kolei płacą tę dopłatę za dobrostan zwierząt producentom mleka uczestniczącym w programie - tłumaczy niemiecki portal Agrarheute.