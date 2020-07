LTO porównanie cen mleka w 2019 i 2018 r. u najważniejszych przetwórców w UE

LTO opublikowało porównanie średnich cen płaconych za mleko surowe przez czołowych przetwórców w UE 2018 i 2019 r.

Według LTO, średnia cena płacona przez 16 przetwórców mleka z Europy Północnej i Środkowej uwzględniona w porównaniu cenowym na rok 2019 za kilogram standardowego mleka o zawartości 4,2 proc. tłuszczu i 3,4 proc. białka przy rocznej dostawie 1 mln kg wyniosła 34,06 centów. To było o 0,16 centa, czyli o 0,5 proc. mniej niż w 2018 r.. Oznacza to, że średni poziom cen w latach 2010-2018 został osiągnięty.

Podobnie jak w poprzednich latach, na szczycie rankingu w 2019 roku znajduje się Granarolo z północnych Włoch z ceną mleka na poziomie 39,24 centów /kg, co oznacza wzrost o 2,3 proc. w porównaniu do 2018 roku. Niderlandzka Friesland Campina zajęła drugie miejsce ze wzrostem o 1,2 proc. do 36,49 centów /kg, a fiński Valio ze spadkiem do 36,46 centów /kg zajął z trzecie miejsce.

Trzy ostatnie miejsca w porównaniu cen płaconych za mleko surowe w rankingu LTO w 2019 r. zajęły trzy irlandzkie mleczarnie Kerry Agribusiness z 31,04 centów / kg, Dairygold z 30,89 centów / kg (33,25 centów) i Glanbia z 30,76 centów / kg. Grupy te płaciły rolnikom średnio od 4,5 do 5,7 proc. mniej niż w 2018 roku.

Źródło: LTO International Milk Price Comparison na www.milkprices.nl